«Ronda Impacto» en Concón termina con seis detenidos y 31 infracciones cursadas

Seis personas detenidas y 31 infracciones cursadas fue el resultado de una nueva «Ronda Impacto» desarrollada por Carabineros en Concón, procedimiento que incluyó controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares e inspecciones a locales de alcoholes.

El capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón, detalló que tres personas fueron detenidas por infracción a la Ley 20.000 de Drogas, mientras que otra fue aprehendida por receptación de un vehículo con encargo por robo y uso malicioso de instrumento público.

A estos casos se sumó una persona detenida por mantener una orden vigente y por infracción a la Ley de Drogas, además de otra arrestada por el delito de hurto.

Asimismo, se efectuaron un total de 147 fiscalizaciones, correspondientes a 97 controles de identidad, 40 controles vehiculares y 10 inspecciones a locales de alcoholes.

Carabineros de la 4ª Comisaría también detalló que se cursaron 31 infracciones. De ellas, 24 correspondieron a la Ley de Tránsito, tres a locales de alcoholes patentados, tres a infracciones municipales y una al artículo 25 de la Ley de Alcoholes.

El capitán Danilo Muñoz concluyó señalando que "estos servicios implementados son el reflejo de un servicio constante y permanente en la comuna, además de un trabajo colaborativo con toda la ciudadanía".

PURANOTICIA