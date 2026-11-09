Rockódromo cambia de escenario y llegará por primera vez al Terminal de Pasajeros de Valparaíso

Más de 20 años después de su primera edición en la icónica Ex Cárcel de Valparaíso (hoy Parque Cultural), el festival Rockódromo anota un nuevo hito en su historia junto a la música: la edición 22 del certamen organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, instalará sus escenarios centrales por primera vez en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso y una jornada inaugural desde el recientemente abierto Teatro Mauri SCD.

Rockódromo 2026 se celebrará desde el viernes 11 al domingo 13 de diciembre, con una cartelera que incluye a Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Congreso, Los Blue Splendor y más, además de bandas invitadas desde las 16 regiones del país y artistas de Uruguay, México y Colombia. La entrada es liberada para toda la programación.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, indicó que "más allá de sus cambios de locación, Rockódromo es un festival arraigado en lo más profundo de Valparaíso, muy esperado por la ciudadanía y además una potente vitrina para que los músicos de todo el país visibilicen su talento y compartan con sus pares y con bandas consagradas, nacionales e internacionales. La invitación es a cerrar el año con esta gran fiesta musical, y qué mejor telón de fondo que el borde costero desde el Terminal de Pasajeros".

Esta edición de la fiesta musical porteña marca una inflexión en la historia de 22 años de Rockódromo en Valparaíso: junto a la mudanza de sus escenarios abiertos al borde costero, el certamen potenciará la participación de las 16 regiones del país con la Feria de las Músicas de Chile, la que contará con stands al interior del Terminal de Pasajeros con representantes, músicos y programadores de cada región. El espacio contará también con stands de comida, servicios y una serie de actividades a anunciar próximamente.

El viernes 11 de diciembre, Rockódromo 2026 debutará en el recientemente inaugurado Teatro Mauri SCD de Valparaíso, con un concierto inaugural. Y antes, desde el día 10 de diciembre se vivirá una nueva versión de Rockódromo Industria, con charlas y talleres orientados al desarrollo profesional de los proyectos musicales participantes y la participación de actores de los ecosistemas musicales de Chile y el extranjero.

Los días 12 y 13 de diciembre, el festival concentrará todas sus actividades en el Terminal de Pasajeros de Valparaiso, con sus escenarios abiertos y la Feria de las Músicas, además de espacios habilitados con patio de comidas y stands de servicios. Para asistir a cualquiera de estas tres fechas se requerirá la descarga previa de tickets digitales, cuyas coordenadas serán informadas durante los próximos días en escuelasderock.cultura.gob.cl.

Las dos versiones más recientes del festival Rockódromo se vivieron desde la plaza Sotomayor de Valparaíso. Junto a jornadas memorables de música desde los escenarios, la realización del festival resultó en un impacto económico total de $559 millones para Valparaíso, de acuerdo a datos recogidos por la consultora Evento Medido en 2024. Un objetivo que -desde una nueva locación y con la vista hacia el horizonte marino- Rockódromo buscará potenciar este año y hacer parte de la nueva etapa que se abre para el festival.

PARRILLA Y PROGRAMACIÓN

Congreso, Joe Vasconcellos, Dënver, Hesse Kassel, Titae Jazz Combo, Nano Stern, Los Blue Splendor, Cómo Asesinar a Felipes, Parada Mixta, Lophenz, Mashukaos, Victor Bulsara Banda, Sofy y las Gardenias, La Vaivén, Montse, Mora Lucay, Aka Rapa Nui, Inexplorados, La Turba, Ineino, Cámara Chilena de la Destrucción, María y Los Templos, Ignacio Ruiz, Finoli, Alexideral, Últimos Nietos (Colombia), Geoblanc (México), Píldora Letal (Col) y Juan Mariño (Uruguay).

10 al 12 de diciembre: Rockódromo Industria

11 de diciembre: Inauguración – Teatro Mauri SCD

12 y 13 de diciembre: Escenarios abiertos y Feria de las Músicas de Chile – Terminal de Pasajeros de Valparaíso.

PURANOTICIA