Robo golpea a taller de tenis para escolares en La Calera: pérdidas llegan a $2 millones

Un robo de equipamiento deportivo amenaza con complicar las actividades de un taller de tenis para escolares en La Calera. La sustracción quedó al descubierto este lunes en el Club de Tenis Mundial, donde se preparan diariamente las clases para estudiantes del colegio Becarb II.

El material desaparecido incluye 20 raquetas y un canasto con pelotas, cuyo valor fue estimado en cerca de $2 millones. Al llegar al recinto, se percataron que estaba forzado el candado del lugar donde se guardaban los implementos.

Se presume que el delito ocurrió durante el fin de semana, cuando no había actividad en las canchas. Una de las hipótesis apunta a un posible ingreso por la parte posterior del club, sector que cuenta con escasa iluminación y presencia de árboles.

Desde el año pasado, alumnos de quinto a séptimo básico asisten al recinto, ubicado en calle Carrera, para participar en esta iniciativa gratuita, desarrollada mediante un convenio con el establecimiento educacional. La pérdida del equipamiento afecta directamente las herramientas disponibles para enseñar y practicar este deporte.

Ante lo ocurrido, se hizo un llamado a la comunidad a entregar cualquier información que ayude a esclarecer el robo y se solicitó, además, donaciones de raquetas nuevas o usadas para reponer el material. El objetivo es que los niños y niñas puedan continuar con sus clases pese a la pérdida.

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