Robo afectó a la Delegación Presidencial de Marga Marga: desconocidos sustrajeron computadores desde oficinas en Quilpué

Un procedimiento investigativo se encuentra en desarrollo tras la sustracción de equipos computacionales y otras especies desde las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, ubicada en la comuna de Quilpué.

El hecho quedó al descubierto la mañana de este lunes 19 de octubre, cuando se advirtió la desaparición de diversos artículos desde las instalaciones del organismo público.

Una vez constatado el robo, la Delegación Presidencial presentó la denuncia respectiva, dando paso a las diligencias instruidas por el Ministerio Público para establecer cómo se produjo el delito y quiénes estarían detrás de la sustracción.

Por instrucción del fiscal a cargo, las pericias quedaron en manos del OS9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística (Labocar), unidades especializadas que trabajan en la recopilación de antecedentes para reconstruir lo sucedido.

Desde la entidad señalaron, mediante una declaración pública, que están colaborando con las diligencias para contribuir al esclarecimiento del caso.

Cabe hacer presente que, por ahora, no se han entregado antecedentes sobre la cantidad de computadores sustraídos, el valor de las especies ni mucho menos sobre eventuales personas detenidas por este ilícito cometido en Quilpué.

PURANOTICIA