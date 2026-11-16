Un robo afectó durante la madrugada del sábado 14 a las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de La Cruz, luego que desconocidos ingresaran al recinto mediante la fractura de un muro y puertas.

Desde el inmueble, los delincuentes sustrajeron computadores, teléfonos celulares, gift cards, vales de gas y otras especies municipales, elementos que, según informó el municipio, estaban destinados al funcionamiento de sus servicios y a la atención de la comunidad.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, mientras que Carabineros desarrolla las primeras diligencias investigativas para establecer las circunstancias del hecho e identificar a quienes participaron en el delito.

A través de una declaración pública, el municipio condenó lo ocurrido y señaló que está evaluando los daños y adoptando medidas para asegurar la continuidad de sus servicios. Además, anunció que reforzará los controles y protocolos de seguridad en sus dependencias.

La administración comunal lamentó que el robo afecte recursos y herramientas destinados a la atención y el bienestar de los vecinos, y reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio municipal.

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