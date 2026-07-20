Ripamonti pide investigación de la SEC por prolongados cortes de luz en Viña del Mar

Los sistemas frontales que han afectado a la región de Valparaíso desde el jueves 16 de julio no sólo han dejado intensas precipitaciones, anegamientos y remociones en masa, sino que también prolongados cortes de suministro eléctrico que mantienen a miles de clientes sin energía en distintas comunas.

En ese contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, solicitó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) investigue el actuar de las empresas distribuidoras, apuntando a la necesidad de esclarecer las responsabilidades y fortalecer los mecanismos de compensación para las personas afectadas.

La jefa comunal señaló a Puranoticia.cl que "ha sido bastante complicado para las personas que llevan cuatro días sin luz eléctrica, lo que es brutal", precisando que "en este momento, en Viña del Mar son poco menos de 4.000 clientes".

Asimismo, indicó que "hemos visto que a partir de una presión que se ha hecho por parte de varias autoridades, se han habilitado ciertos canales para poder hacer las denuncias y algunas empresas como CGE, que para algunas regiones han dispuesto ciertas compensaciones económicas", aunque subrayó que "realmente vamos a estar sobre eso y queremos también que otras autoridades, en otros niveles como el Parlamento, se activen para tener un sistema de compensaciones".

En esa línea, explicó que "entendemos que frente a una emergencia de magnitud puede que existan ese tipo de retrasos, de contingencias, sin embargo había que estar preparados porque hace más de un mes teníamos conocimiento que esto iba a suceder", sosteniendo que "la cantidad de cuadrillas, la cantidad de equipos extraordinarios, las personas capacitadas que tenemos que tener para dar una respuesta concreta, yo creo que no ha sido lo suficiente".

Respecto de las acciones que busca impulsar el Municipio de Viña del Mar, Ripamonti manifestó a Puranoticia.cl que "nosotros pedimos, dentro de las capacidades que tenemos para conocer esta información, una suerte de investigación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)", enfatizando que "nos parece que hay que transparentar la información".

Además, criticó que "a las autoridades se les exige un montón, incluso a hacer cosas que a veces están fuera de las capacidades económicas y técnicas de todo orden, pero a las empresas eléctricas, que por la naturaleza de la prestación del servicio son un monopolio, tienen la obligación de ser lo más transparentes posibles".

De esta manera, la alcaldesa de Viña del Mar insistió en la necesidad de que se esclarezca el desempeño de las empresas distribuidoras durante la emergencia, planteando que la investigación solicitada a la entidad fiscalizadora permita determinar eventuales responsabilidades y avanzar tanto en una mayor transparencia como en mecanismos de compensación para los clientes que han debido enfrentar extensos cortes de suministro eléctrico en medio del sistema frontal.

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