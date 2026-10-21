Rinconada acusa millonaria deuda de Enjoy Santiago y advierte efectos en programas y servicios comunales

La deuda de cerca de $2 mil millones por concepto de impuesto específico al juego que acusa la Municipalidad de Rinconada motivó una reunión entre la senadora Camila Flores y el alcalde Juan Galdames con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), a quien solicitaron impulsar las acciones necesarias para recuperar los recursos.

El caso involucra al casino Enjoy Santiago, ubicado justamente en la comuna de Rinconada. De acuerdo con los antecedentes difundidos antes del encuentro, los montos pendientes ascienden a $1.998.109.480 y corresponden a septiembre y octubre de 2025, además del período comprendido entre febrero y agosto de 2026.

Durante la reunión, ambas autoridades plantearon la necesidad de avanzar en el cobro de estos dineros, cuya falta de transferencia ha afectado las finanzas comunales y la planificación de iniciativas municipales, según ha informado el municipio.

Flores calificó la situación como “vergonzosa” y cuestionó que "estos gigantes de la industria del juego deben cientos de millones a municipios que realizan actividades sociales en distintas áreas para beneficio de la comunidad. Simplemente, no pagando. No pagan y no les pasa nada, eso es inaceptable”.

Asimismo, la parlamentaria exigió que "si es necesario rematar, si es necesario perseguir judicialmente, que se haga, que a estos grandes de la industria de los juegos, como son los casinos Enjoy, se les trate igual como se le trata a cualquier contribuyente en nuestro país, y que no se les permita seguir burlando la norma, simplemente dejando de pagar cuando ganan y ganan plata a través del juego y otras actividades que realizan dentro de los casinos”.

El director nacional del SII comprometió una mesa conjunta de trabajo que involucrará a Tesorería, al Municipio de Rinconada y a la parlamentaria RN, con el objetivo de coordinar acciones para recuperar los recursos.

Por su parte, el alcalde Juan Galdames señaló que "nos recibió el director nacional de Impuestos Internos junto a su equipo y se comprometió a realizar gestiones y una fiscalización en conjunto con Tesorería para aclarar dónde están las platas y qué va a pasar con ellas. Le entregamos un calendario con lo informado por la Superintendencia de Casinos: estamos llegando a los $2 mil millones de saldos pendientes. Estuvimos acompañados por la senadora Camila Flores y les explicamos lo que significan estos fondos para Rinconada y el impacto que tiene esta deuda en el presupuesto de nuestra comuna”.

Además, Galdames expresó que “les explicamos que hemos tenido que desvincular gente, restringir programas y también el tema de salud a raíz de este dinero que debe el casino. Es inaudito que un impuesto fijado por ley no se esté pagando y que la empresa siga funcionando en forma normal. Hoy día creo que hemos logrado, por primera vez, una respuesta muy buena, porque el director se comprometió a hacer fiscalizaciones para averiguar qué está pasando con estos recursos”.

La gestión se suma a otras medidas emprendidas por la administración comunal. En marzo, el municipio presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso para investigar la falta de transferencia de estos ingresos, advirtiendo diferencias entre los antecedentes de pago entregados por Tesorería y los registros de la Superintendencia de Casinos de Juego. Posteriormente, en mayo, el Concejo Municipal autorizó al alcalde a contratar una firma de abogados para iniciar acciones judiciales por la deuda.

PURANOTICIA