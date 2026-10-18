Riña termina con hombre fallecido en Quilpué: agresor fue detenido por inspectores de Seguridad Municipal

Una riña entre dos personas en situación de calle terminó con uno de ellos fallecido durante la tarde de este sábado en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, luego de que fuera atacado con un arma cortopunzante.

En medio de una discusión, uno de los hombres atacó al otro con un cuchillo, propinándole múltiples estocadas en la zona torácica y abdominal, motivo por el cual la víctima debió ser trasladada hasta un recinto asistencial, donde falleció producto a las heridas.

Gracias a indicaciones de testigos, el agresor logró ser rápidamente detenido por inspectores de Seguridad Pública Municipal de la comuna, siendo formalizado durante la mañana de este domingo por el delito de homicidio simple como autor del fatal ataque.

PURANOTICIA