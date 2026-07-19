Riña en pleno borde costero dejó a una persona lesionada en playa Los Marineros de Viña del Mar

Un complejo momento se vivió durante la tarde de este domingo en Viña del Mar, luego de que dos personas en situación de calle se trenzaran en una pelea, la que terminó con uno de los sujetos apuñalado.

La riña tuvo lugar específicamente en la playa Los Marineros, en el sector de Las Salinas en Viña del Mar, donde ambos involucrados resultaron heridos con armas cortopunzantes, y una lesión producida por una botella.

Hasta el lugar concurrieron Carabineros, seguridad publica municipal y personal del SAMU, quienes les prestaron los primeros auxilios a los afectados, siendo uno de ellos trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke de la Ciudad Jardín para recibir la atención médica correspondiente.

Cabe mencionar que un arma blanca fue hallada en el lugar, la que será un elemento clave dentro de la investigación, ya que de acuerdo a lo indicado por los testigos, habría sido la que fue utilizada en el enfrentamiento.

PURANOTICIA