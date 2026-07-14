Riña en pleno Juzgado de Garantía de Viña del Mar termina con un adolescente apuñalado

Un grave hecho de violencia se registró la tarde de este martes al interior del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, luego que un adolescente resultara apuñalado durante una riña ocurrida en una de las escaleras de evacuación del tribunal.

Los dos menores de edad se encontraban participando de una audiencia en calidad de imputados cuando, por circunstancias que deberán ser esclarecidas, comenzaron una pelea en pleno desarrollo de la diligencia judicial.

En medio del altercado, y de manera completamente insólita, uno de los adolescentes extrajo un arma cortopunzante y atacó al otro, provocándole una herida cuya gravedad no había sido informada hasta el cierre de esta edición.

Tras el incidente, personal de Carabineros procedió a la detención del presunto agresor, quien quedó a disposición de la justicia ahora por otro delito.

Desde el Poder Judicial se informó que "durante la mañana de este martes 14 de julio, en el sector de las escaleras de evacuación de emergencias del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se produjo un altercado entre dos usuarios que terminó con uno de ellos con lesiones leves provocadas por otro que portaba un elemento cortopunzante".

"Para restablecer el orden, concurrió al lugar personal de guardia y de Gendarmería, así como el administrador del tribunal, quien dio cuenta de lo ocurrido a Carabineros. Luego de ello, el afectado -que estaba en compañía de su madre- compareció a audiencia en sala RPA (Responsabilidad Penal Adolescente) a la que estaba citado".

De igual forma, manifestaron que el Juzgado de Garantía de Viña de Mar "adoptará medidas de seguridad adicionales a las ya existentes".

La Asociación Nacional de Fiscales, a través de una declaración pública, expresó "su más enérgica condena frente al grave hecho de violencia ocurrido durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar".

Asimismo, indicó que, de acuerdo con los antecedentes que manejan, fueron dos las personas que resultaron apuñaladas "mientras se desarrollaba una audiencia judicial en presencia del fiscal del caso, funcionarios y demás intervinientes".

De igual forma, señalaron que "respaldamos al fiscal y a todos quienes debieron enfrentar una situación de extrema violencia en el ejercicio de sus funciones".

"Este grave episodio vuelve a poner de manifiesto una preocupación que nuestra Asociación ha planteado en reiteradas oportunidades: la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en los tribunales de justicia y en todos los espacios donde fiscales y fiscalas desarrollan diariamente su labor", sentenciaron.

El hecho generó preocupación por las condiciones de seguridad al interior de los tribunales de justicia, especialmente considerando que la agresión ocurrió durante una audiencia y en presencia de funcionarios judiciales, intervinientes y público. Las circunstancias que originaron la riña y la forma en que el arma cortopunzante ingresó al recinto deberán ser esclarecidas en el marco de la respectiva investigación.

PURANOTICIA