Revisa aquí cuánto bajarían las tarifas de la luz en las comunas de la región de Valparaíso

Una disminución promedio de 8,5% en las cuentas de la luz se proyecta para la región de Valparaíso, según reporta el Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La estimación supera la baja promedio nacional de 4,3%, aunque los porcentajes presentan diferencias entre comunas y empresas distribuidoras.

El detalle corresponde a la mayor baja proyectada informada para clientes residenciales BT1a, considerando los valores más representativos para difusión regional. Por lo tanto, las variaciones no necesariamente serán iguales para todos los hogares de una misma comuna, ya que dependen de la empresa que entrega el servicio.

Entre las comunas con las mayores disminuciones figuran Limache, Olmué, Hijuelas y La Cruz, todas con una baja proyectada de 9,79% para clientes de Chilquinta. También destacan Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con una variación de 9,78% para esa misma empresa.

Sin embargo, las proyecciones no son uniformes. En Valparaíso, por ejemplo, se estima una disminución de 9,70% para clientes de Chilquinta, pero un alza de 0,56% para quienes reciben suministro de EDECSA. Una diferencia similar se observa en Casablanca, donde las variaciones van desde una baja de 4,73% para EMELCA hasta un aumento de 0,47% para EDECSA.

POR PROVINCIA

En la provincia de Valparaíso, las mayores disminuciones corresponden a Viña del Mar, con 9,78% para Chilquinta; Concón, con 9,45%; Valparaíso, con 9,70%; y Quintero, con 6,90%. En Puchuncaví, la baja estimada es de 5,68% para Chilquinta y de 3,54% para CGE. En Casablanca se proyecta una disminución de 4,73% para clientes de EMELCA y de 3,58% para Litoral, mientras que EDECSA registra un alza estimada de 0,47%. En Valparaíso, CGE presenta una variación de 3,07%, y en Viña del Mar, de 3,90%.

En la provincia de Marga Marga, Quilpué y Villa Alemana registrarían una baja de 9,78% para clientes de Chilquinta. Limache y Olmué encabezan las disminuciones proyectadas, con 9,79%. Para Quilpué, la variación estimada para CGE es de 3,62%.

En la provincia de Quillota, las proyecciones contemplan una disminución de 8,49% para Quillota y de 9,78% para La Calera y Nogales. Hijuelas y La Cruz, por su parte, alcanzarían una baja de 9,79%, en todos estos casos para clientes de Chilquinta.

En la provincia de Petorca, las variaciones informadas para CGE son de 7,32% en La Ligua, 7,27% en Cabildo, 7,33% en Petorca, 7,65% en Papudo y 7,37% en Zapallar.

Para la provincia de San Antonio, la comuna del mismo nombre registra una disminución proyectada de 9,45% para Chilquinta y de 2,75% para CGE. En Cartagena, la baja llega a 9,78% para Chilquinta, 3,64% para CGE y 3,84% para Litoral, mientras que EDECSAR presenta un alza de 0,56%. En El Tabo, la variación estimada es de 9,78% para Chilquinta y de -3,84% para Litoral. En El Quisco y Algarrobo, Litoral registra una disminución de 3,84%; en esta última comuna, EDECSA proyecta un aumento de 0,56%. Santo Domingo presenta una baja de 9,79% para Chilquinta y de 2,96% para CGE.

En la provincia de San Felipe, las disminuciones proyectadas para Chilquinta alcanzan el 9,78% en San Felipe, Putaendo y Santa María. Panquehue y Catemu registran una baja de 9,45%, mientras que en Llay Llay llega a 9,25%.

Finalmente, en la provincia de Los Andes, la variación es de 9,45% en Los Andes, San Esteban y Rinconada, y de 9,78% en Calle Larga, para clientes de Chilquinta.

PURANOTICIA