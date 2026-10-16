Revelan desconocidos antecedentes del brutal crimen contra venezolano en Viña del Mar: recibió al menos 30 disparos de dos armas

El martes 13 de octubre de 2026, un amplio operativo de la PDI y el Servicio Médico Legal (SML) se desplegó en el sector de Lajarilla, en la parte alta de Viña del Mar, tras el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado y acribillado a balazos. La Fiscalía investiga el caso como homicidio. Debido a a brutalidad del ataque encendió las alertas ante un posible vínculo con el crimen organizado, en medio de lo cual el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó nuevos antecedentes sobre el ataque y la identidad de la víctima.

El delegado explicó cómo las autoridades tomaron conocimiento del caso a través de los familiares del fallecido, quienes solicitaron ayuda para gestionar la entrega del cuerpo. Según detalló que "después que se conoció públicamente el nombre del fallecido, la madre y la hermana de esta persona, que son personas de escasos recursos, se contactaron con un medio de comunicación. Ese medio de comunicación se comunicó conmigo".

A partir de esta solicitud, la autoridad inició las gestiones con los organismos correspondientes para conocer el estado del procedimiento y los plazos para la entrega de los restos. En ese contexto, explicó: "Hice el enganche con el director del Servicio Médico Legal para saber cuándo estaba el cuerpo en condición de ser entregado y también lo que corresponde, y aquí viene la parte compleja".

En cuanto a los requisitos para concretar la devolución del cuerpo, el delegado precisó que "el Servicio Médico Legal tiene que entregarle el cuerpo a alguien de la familia o a alguien que la familia autorice. Y por eso que el día de hoy terminó la experiencia y ahí puse a disposición el equipo a 72 horas de la delegación para contactarse con la familia".

Respecto del destino final de los restos, la autoridad señaló que también se contempla la posibilidad de recurrir a organizaciones de la comunidad venezolana de la región para colaborar con los trámites correspondientes. En ese sentido, manifestó: "y eventualmente alguna organización de venezolanos de la región del Valparaíso para que haga los trámites y el rigor, ya sea para la sepultación o para la repatriación, independientemente de la causa penal, que por cierto que eso lo lleva a cargo la Fiscalía".

En relación con la violencia del ataque, el delegado enfatizó la gravedad de los antecedentes conocidos hasta ahora y la necesidad de esclarecer las circunstancias del homicidio. Según la información preliminar menciona ‘’que fueron 30 balazos y dos armas distintas, eso es por lo menos lo que uno puede informar, el resto son investigaciones de calidad reservada", indicó.

En esa línea, la autoridad planteó que las características del ataque podrían apuntar a una eventual relación con el crimen organizado, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación. Al respecto, afirmó que ‘’en el lenguaje de la mafia estos son típicos, de 30 balazos una persona da cuenta de una señal para otro". Asimismo, advirtió sobre la gravedad del caso y expresó su expectativa de que no se repitan hechos de estas características: "esperemos que sea un hecho aislado, pero claramente no es un crimen rutinario de la delincuencia común".

SITUACIÓN MIGRATORIA

Otro de los aspectos que ha generado interrogantes en la investigación es la situación previa de la víctima, quien, de acuerdo con lo señalado por el delegado, contaba con residencia regular en Chile y no registraba detenciones. Al respecto, el delegado cuestionó: "Llama la atención porque esta persona tenía residencia regular en Chile, no tenía detenciones. ¿Por qué ese ensañamiento con esta persona? Llama la atención".

Finalmente, la autoridad se refirió a las diligencias para verificar la identidad de la víctima y aclarar inconsistencias detectadas en sus documentos personales. Sobre este punto, puntualizó: "se está investigando porque además nos costaba mucho precisar, él tiene carnet chileno. Y por lo tanto, pero tampoco no nos cuadra el carnet con la edad. Y eso se estaba periciando también. Por lo tanto, eso es parte de la investigación".

(Imagen Referencial)

PURANOTICIA