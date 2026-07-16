Retirarán pasarela Yolanda en Valparaíso ante riesgo de colapso estructural

Tras la preocupación de vecinos por el deteriorado estado de la pasarela Yolanda en la avenida España en Valparaíso, lo que se vio incrementado durante este jueves 16 de junio por el frente de mal tiempo, autoridades confirmaron que esta será retirada.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, indicó que durante una hora y media se realizará un corte de tránsito en la concurrida vía, para realizar “una especie de bypass que nos va a permitir no pasar por esta parte de la Avenida España, sino que darnos una vuelta por donde está la Shell y, de esa manera, saltarse esta curva de la Avenida España para poder direccionar directamente hacia Viña del Mar”.

El corte será en los sectores del pasaje Quillota de la Ciudad Puerto, lo que permitirá poder realizar los trabajos para el retiro de la estructura durante la noche de este jueves.

La autoridad comunal enfatizó en que si bien han tenido lugar diversos accidentes en el sector, la semana pasada un último siniestro vial fue el que dejó a la pasarela Yolanda en el paupérrimo estado en el que está el día de hoy, por lo que se estaba en un proceso de licitación que cerraba este 20 de julio, lo que debió ser adelantado producto del frente de mal tiempo.

Por su parte, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que si bien estaba en proceso una licitación, “no se puede esperar, esto es una urgencia, una emergencia para salvar vidas, por lo que se realizará una compra de emergencia que permita, una vez encontrada la empresa adecuada, hacer el desmontaje”.

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