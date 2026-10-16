Retiran vehículos abandonados en diversos puntos de la vía pública de Quilpué

El Municipio de Quilpué realizó un operativo de retiro de vehículos abandonados en distintos puntos, como parte de las acciones destinadas a recuperar espacios públicos y abordar la presencia de automóviles que permanecen en la vía pública.

El procedimiento fue gestionado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se desarrolló en el sector de Canal Chacao, además de las calles Blanco, Bilbao y Pedro Montt, ubicadas en el centro de la denominada Ciudad del Sol.

La identificación de los vehículos se realizó a partir de llamados de vecinos al 1527, número único y gratuito de Seguridad Pública, junto con las detecciones efectuadas por inspectores municipales durante sus labores en terreno.

De esta manera, la casa edilicia llevó adelante las gestiones para retirar los automóviles abandonados en los sectores identificados, en el marco de las acciones orientadas a recuperar espacios públicos de Quilpué.

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