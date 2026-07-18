Retiran pasarela en sector Yolanda de Valparaíso tras sistema frontal

La Municipalidad de Valparaíso realizó este sábado el retiro de la pasarela peatonal Balmaceda, ubicada en el sector Yolanda de Avenida España, como parte de las medidas de emergencia adoptadas tras el sistema frontal que afecta a la región y que incrementó significativamente el riesgo de colapso de la estructura.

El pasado jueves, ante el deterioro de la pasarela y el peligro que representaba para peatones y automovilistas, el municipio determinó el cierre preventivo de Avenida España e inició las gestiones para concretar su retiro mediante un trato directo, adelantando una intervención que ya se encontraba en proceso de licitación.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien inspeccionó las labores junto al equipo de Operaciones, señaló que "hemos iniciado aquello con lo que nos comprometimos, a propósito de la emergencia, junto con el delegado presidencial y también al gobernador regional, que básicamente implica hacer el retiro de esta pasarela, la cual ha sido chocada innumerables veces y que la semana pasada tuvo el último impacto, dejándola en las peores condiciones. Gracias a nuestras tramitaciones de la gestión de emergencias, hoy mantenemos estos trabajos".

Respecto a la reapertura de la vía, la jefa comunal explicó que "la avenida España la vamos a mantener cerrada durante este día sábado porque, aprovechando el bypass que tenemos establecido, vamos a hacer una limpieza en toda la ladera, ya que tuvimos desprendimientos del cerro y de algunos árboles, para dejar este tránsito tan vital para la ciudad de Valparaíso lo más regularizado posible".

Desde el cierre de la avenida se encuentra habilitado un bypass en dirección a Viña del Mar, por el sector del servicentro Shell, permitiendo mantener la conectividad mientras se desarrollan los trabajos.

La ejecución de las obras estuvo a cargo de la empresa Sociedad Constructora Mejillones, con una inversión municipal de $11 millones. Los trabajos consideran el desmontaje de la estructura, el corte y retiro de la plataforma, su transporte a un botadero autorizado y la limpieza total del área intervenida.

La alcaldesa recordó que el retiro definitivo de la plataforma ya estaba contemplado por el municipio. “La pasarela iba a ser retirada y con financiamiento igualmente municipal, cuya licitación cerraba el 20 de julio, pero en atención a la situación que teníamos de la emergencia, hicimos un trato directo para efectos de poder sacar prontamente la pasarela justificada, obviamente, las causales de emergencia que estamos viviendo”.

Municipio mantiene despliegue en toda la comuna

En paralelo al retiro de la pasarela, los equipos municipales continúan desarrollando labores de despeje de caminos y limpieza en distintos sectores de Valparaíso, priorizando la recuperación de la conectividad.

Durante la jornada de este sábado se realizaron trabajos en los distintos cerros de la comuna, además del retiro de ramas, hojas de palmeras y otros elementos desprendidos por el fuerte viento en plazas y avenidas del plan.

A primera hora de este sábado se desarrolló una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Comunal, instancia en la que se informó que el sistema de alerta municipal registra 971 requerimientos ciudadanos, concentrándose una parte importante de ellos en cortes de suministro eléctrico.

Frente a esta situación, la alcaldesa informó que sostuvo gestiones directas con Chilquinta para priorizar la reposición del servicio en Valparaíso, comuna que concentra la mayor cantidad de interrupciones eléctricas de la región.

Asimismo, la autoridad indicó que otra de las situaciones bajo monitoreo corresponde al socavón de avenida Altamirano, donde quedó expuesta una importante red de canalización de aguas servidas. Equipos municipales trabajan en coordinación con la Dirección de Obras Portuarias (DOP) y Esval para evaluar y fiscalizar la situación.

Finalmente, la alcaldesa destacó que los equipos técnicos y sociales del municipio continúan desplegados en el territorio para responder a las más de 900 solicitudes ingresadas durante la emergencia. "Hemos duplicado el despliegue de nuestras duplas técnicas y sociales para llegar oportunamente con la ayuda a los cerros de Valparaíso, Placilla de Peñuelas y Laguna Verde. Además, durante esta jornada se levantará la alerta en Laguna Verde y se cerrará el albergue preventivo, ya que el monitoreo del estero durante la noche confirmó que se mantuvo dentro de sus caudales", concluyó.

PURANOTICIA