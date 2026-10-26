Retienen a adolescente de 16 años en Villa Alemana por posible receptación de notebook y posesión de droga sintética

Un procedimiento del equipo municipal de Seguridad Pública de Villa Alemana permitió retener a un individuo que presuntamente comercializaba especies de dudosa procedencia en el sector de paseo Latorre, en el centro de la comuna.

El sujeto mantenía en su poder un notebook cuyo origen debe ser verificado y una sustancia señalada preliminarmente como una posible droga sintética, antecedentes que fueron puestos a disposición de Carabineros.

De acuerdo con la información entregada por Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, el hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas, cuando funcionarios municipales detectaron al individuo, quien además estaría vinculado a robos en vehículos en sectores de calle Díaz y en Av. Valparaíso. Los antecedentes recopilados por el equipo municipal y la Central de Cámaras también daban cuenta de que el sujeto habría ofrecido un notebook en calle Blanco, en las inmediaciones de un local de electrónica.

Al momento de la intervención, el individuo intentó escapar, por lo que fue reducido por el personal municipal. Durante el registro superficial se encontraron un notebook presuntamente sustraído, dado que no pudo acreditar su procedencia, lentes y una sustancia identificada preliminarmente como tussi. La presencia de esta sustancia podría configurar una infracción a la Ley 20.000, conocida como Ley de drogas, cuya eventual aplicación deberá determinarse conforme a los análisis y diligencias de la autoridad competente.

Los inspectores municipales trasladaron al individuo hasta la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, donde fue entregado a la policía uniformada junto con las especies y los antecedentes recopilados, para dar continuidad al procedimiento. En ese lugar, el sujeto fue identificado con las iniciales A.I.G.S., de 16 años de edad.

El alcalde Nelson Estay comentó que "este procedimiento demuestra la importancia de contar con equipos municipales preparados para actuar frente a situaciones sospechosas y trabajar coordinadamente con Carabineros. Estamos comprometidos con recuperar la seguridad y el orden en Villa Alemana, mediante acciones que permitan proteger a nuestros vecinos y contribuir a que puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad”.

La procedencia de las especies y la naturaleza de la sustancia incautada deberán ser establecidas durante las diligencias correspondientes. La eventual responsabilidad del individuo en los hechos investigados también deberá ser determinada por las autoridades.

PURANOTICIA