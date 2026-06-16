Restauración de histórica iglesia de San Felipe toma impulso y autoridades comprometen acelerar el proyecto

La recuperación de la emblemática Iglesia San Francisco de Asís de Curimón, en la comuna de San Felipe, sumó un nuevo impulso luego que autoridades regionales y comunales realizaran una visita al monumento histórico para coordinar acciones que permitan avanzar con mayor rapidez en su anhelado proceso de restauración.

El recinto, construido durante el siglo XVIII por la orden franciscana en el valle del Aconcagua, es considerado uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la zona. Sin embargo, décadas de deterioro, sumadas a los daños provocados por terremotos, han afectado seriamente su estructura, manteniéndolo cerrado al público desde 2010 debido a los riesgos asociados a sus daños estructurales.

Hasta el lugar llegaron el seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda; la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo; la coordinadora regional de Senama, Macarena Argaluza; y el párroco Omar Orellana, quienes recorrieron las dependencias del templo y conocieron parte del patrimonio histórico que aún resguarda el Museo Colonial existente en el recinto.

Durante la visita, las autoridades revisaron el estado actual del inmueble y abordaron los próximos pasos para concretar el proyecto de restauración integral, tanto de la iglesia como del convento.

El seremi Nicolás Cerda destacó que "sabemos que este lugar tiene un peso y relevancia histórica importantísima para nuestro país. Jugó un rol clave para el Ejército Libertador previo a la Batalla de Chacabuco. El Presidente Arturo Alessandri Palma visitó este lugar tras ser electo presidente. Entonces estamos hablando de una parte importante de nuestra historia que tenemos la obligación de proteger y restaurar".

La autoridad agregó que "se trata de un lugar de encuentro social y espiritual, no tan solo para los fieles de Curimón, sino que para todo San Felipe e inclusive a nivel nacional, ya que el propio Presidente de la República ha manifestado su interés de poder recuperar este lugar histórico".

Asimismo, Cerda sostuvo que "hemos conversado con la alcaldesa y sabemos que el proyecto de restauración está en proceso, por lo que nos comprometemos a darle celeridad y que la fase de diseño finalice lo antes posible".

Por su parte, la alcaldesa Carmen Castillo valoró que "estuvimos en esta visita junto al seremi Nicolás Cerda con el objetivo de dar a conocer todo lo que se requiere para mejorar la infraestructura de nuestra iglesia de Curimón, una iglesia centenaria que tiene toda una historia, no solamente del sector, sino que relacionada a todo el país".

La alcaldesa añadió que "queremos respaldar todas las acciones que se realicen a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además de los otros ministerios y entidades que están involucradas en este gran proyecto para hacer la reparación completa a la estructura de la iglesia que no puede terminar en las condiciones en las que se encuentra hoy en día".

De acuerdo con información entregada por la Unidad de Inversiones de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, el proyecto se encuentra actualmente en su etapa de diseño, proceso que debería concluir durante este año. Posteriormente, se espera avanzar en la búsqueda y adjudicación de financiamiento para ejecutar las obras, cuya materialización está proyectada para 2027.

La Iglesia y Convento San Francisco de Asís de Curimón fueron declarados Monumento Histórico en 1971, reconocimiento que da cuenta de su relevancia arquitectónica, cultural y religiosa para la región y el país. Su restauración es considerada una de las iniciativas patrimoniales más esperadas por la comunidad aconcagüina, que busca recuperar un espacio profundamente ligado a la historia y la identidad del territorio.

PURANOTICIA