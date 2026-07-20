Rescatan en helicóptero a paciente aislado en Cabildo para que pudiera recibir un trasplante de riñón en Viña del Mar

Gracias a un trabajo coordinado entre los equipos de salud, el SAMU y Carabineros, fue posible concretar el traslado aéreo de un paciente de la comuna de Cabildo que debía llegar con urgencia al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para someterse a un trasplante renal.

El paciente se encontraba aislado en el sector rural de Pililén, debido al aumento del caudal del río Alicahue, situación que impedía su traslado por vía terrestre.

Frente a esta emergencia, el equipo SAMU activó un operativo que permitió su rescate mediante helicóptero aeropolicial.

Un helicóptero de Carabineros despegó desde Cabildo con la Dra. Teresa Desenzani y el paciente a bordo, arribando posteriormente al helipuerto del Hospital Gustavo Fricke, donde ambos fueron recibidos por el equipo de Coordinación de Procura y Trasplante para continuar con el proceso clínico.

El trabajo del SAMU posibilitó el rescate vía helicóptero policíal, del paciente de Cabildo, quien debía llegar antes de las 14:00 horas al Hospital Gustavo Fricke para su trasplante de riñón. El paciente será trasplantado durante la noche de este lunes.

Tras el operativo, destacaron que quedó clara la capacidad de coordinación de la red asistencial frente a situaciones de emergencia, permitiendo garantizar la continuidad de la atención y brindar una oportunidad de vida a un paciente que requería una intervención de alta complejidad.

PURANOTICIA