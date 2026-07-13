Rescatan con vida a un hombre que era arrastrado por el fuerte oleaje en Puchuncaví

Un carabinero protagonizó un riesgoso rescate en el borde costero de Horcón, en la comuna de Puchuncaví, luego de lanzarse al mar para salvar a un hombre que era arrastrado por el fuerte oleaje y que se encontraba en evidente riesgo vital.

La emergencia se registró luego que personal policial recibiera un aviso respecto a una persona que permanecía flotando mar adentro, sin poder regresar a la orilla por sus propios medios. Tras concurrir al lugar, el sargento segundo a cargo del procedimiento constató la gravedad de la situación y decidió ingresar al agua para intentar rescatarla.

Para ello, el funcionario se equipó con implementos básicos de buceo y recorrió cerca de 2 kilómetros por la playa y sectores rocosos hasta llegar al punto donde familiares y testigos seguían con preocupación la emergencia.

Pese al intenso oleaje y a las bajas temperaturas del mar, el carabinero logró alcanzar a la víctima, quien presentaba dificultades para respirar y síntomas de hipotermia.

Gracias a sus conocimientos en buceo y rescate, aseguró al hombre manteniendo su cabeza fuera del agua para resguardar sus vías respiratorias e inició el remolque hacia un lugar seguro.

Mientras se desarrollaba la maniobra, personal de la Armada de Chile coordinó el apoyo de una lancha institucional, la que realizó una compleja maniobra para embarcar tanto al rescatista como a la víctima y continuar con la emergencia.

Durante el traslado hasta la Capitanía de Puerto de Quintero se realizaron las primeras maniobras de auxilio, donde ya esperaba una ambulancia del SAMU para recibir al paciente.

Finalmente, el hombre fue trasladado con vida hasta el Hospital de Quintero para recibir atención médica especializada.

PURANOTICIA