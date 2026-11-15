Rescatan con vida a 15 personas que se encontraban a bordo de lancha que se hundía en caleta El Membrillo

En horas de la mañana de este domingo, la Armada confirmó que fueron rescatados con éxito los ocupantes de una lancha que se encontraba con problemas en el sector de la la caleta El Membrillo, en la Región de Valparaíso.

La nave se mantenía con 15 personas a bordo cuando presentó problemas para continuar con el recorrido establecido, por lo que tuvo que ser auxiliada ya que se estaba hundiendo.

Afortunadamente, tal como lo confirmó la institución, la totalidad de las personas pudo ser rescatada con éxito, y ya se encuentran a salvo.

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