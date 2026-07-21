Rescatan a conductor tras ser arrastrado por el río Aconcagua: autoridades piden no exponerse al peligro

En medio del paso del reciente sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate de alta complejidad en el Río Aconcagua, luego de que un conductor intentara cruzar el cauce en su vehículo y fuera arrastrado por la fuerza de la corriente.

El hombre logró salir del automóvil y permanecer sobre el techo del vehículo mientras esperaba ser auxiliado. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas adversas, el rescate aéreo fue descartado, por lo que la emergencia debió ser abordada mediante un trabajo coordinado en terreno entre Carabineros, Bomberos y una empresa privada que facilitó una grúa para concretar la extracción y poner a salvo al conductor.

Tras la emergencia, el delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, se trasladó hasta la provincia de Petorca para desarrollar reuniones de coordinación junto al delegado provincial, Andrés Soza, además de evaluar los daños provocados por el sistema frontal y gestionar apoyo para las comunidades afectadas.

Desde la zona, la autoridad regional hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acciones imprudentes frente al aumento de caudales y condiciones meteorológicas adversas, advirtiendo que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo a quienes protagonizan la emergencia, sino también a los equipos encargados de los rescates.

“Si hay un caudal, sobre todo en esta zona, de volumen importante, no se arriesgue, porque está poniendo en riesgo su vida y también la de quienes deben rescatarlo. Por eso es súper importante, incluso, establecer sanciones, porque estas conductas también exponen la vida de Carabineros y de Bomberos, tal como ocurrió ayer”, advirtió Millones.

Asimismo, el delegado Presidencial Regional destacó la importancia de respetar las alertas preventivas emitidas por los organismos técnicos, particularmente ante eventos meteorológicos que puedan generar crecidas de ríos o marejadas.

“Estas alertas amarillas preventivas se decretan para que las personas no se acerquen a los ríos. Existe información técnica que levanta Senapred y que sustenta estas decisiones. Si hay una alerta preventiva, no se acerque al río ni a la orilla del mar, porque en cualquier momento una persona puede ser succionada o arrastrada por las olas o, en este caso, por la corriente del río. Espero que la ciudadanía entienda el mensaje que estamos entregando: estas medidas buscan salvar vidas”, cerró la autoridad.

Las autoridades regionales continuarán desplegadas en los sectores más vulnerables de la provincia, con el objetivo de monitorear la evolución de la emergencia, evaluar nuevos impactos y coordinar una respuesta oportuna para las familias afectadas por el sistema frontal.

PURANOTICIA