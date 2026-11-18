El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas anormales, que se presentará desde el sector de Arica hasta Golfo de Arauco y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del noroeste y fuerte rompiente en borde costero.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de plea- mar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr explicó que "debido al paso de un sistema frontal en el hemisferio norte, esperamos marejadas con dirección del noroeste a contar del viernes 20 de noviembre en nuestro litoral, afectando desde Arica hasta Golfo de Arauco, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección".

Añadió que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 20:30 y 22:30 horas como marea primaria y entre las 08:30 y 10:30 hrs como pleamar secundaria".

Ojeda indicó que "esperamos que la condición más intensa se presente los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. Estas marejadas corresponden al vigésimo sexto aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año y es el segundo categorizado como Marejadas Anormales en lo que va del año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

MAREJADAS LLEGARÁN A LA COSTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS

Archipiélago Juan Fernández: Viernes 20 noviembre (AM)

Arica hasta Golfo de Arauco: Viernes 20 noviembre (AM)

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA

Archipiélago Juan Fernández: Lunes 23 de noviembre

Arica hasta Golfo de Arauco: Lunes 23 de noviembre

PURANOTICIA