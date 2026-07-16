Registran derrumbe de vivienda por intensos vientos en Playa Ancha en Valparaíso

Una vivienda sucumbió ante las fuertes ráfagas de viento que afectan durante este jueves 16 de julio a la región de Valparaíso producto del sistema frontal, siniestro que se registró específicamente en el sector de Playa Ancha de la Ciudad Puerto.

La emergencia se originó en el Pasaje 31 del cuarto sector de Playa Ancha, donde una vivienda perdió por completo el segundo piso, el que se habría desprendido producto de los intensos vientos que afectan al sector.

Ante el incidente, personal de Carabineros ya se encuentra resguardando la zona, además de evaluar los daños que podrían afectar a otras viviendas en el sector.

PURANOTICIA