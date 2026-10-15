Región de Valparaíso tendría una de las mayores bajas en las cuentas de la luz: proyectan caída promedio de 8,5%

El Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio (ITP del PNP), elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), proyecta una baja promedio nacional de 4,3% en las cuentas de la luz, siendo la región de Valparaíso una de las más beneficiadas con una disminución que en promedio llegaría al 8,5%.

"Estamos frente a una muy buena noticia para el bolsillo de las familias de la región de Valparaíso. Una baja promedio de 8,5% es un alivio concreto y significativo, especialmente para nuestros hogares, para las pymes y los emprendedores que día a día enfrentan el costo de la energía para producir y prestar servicios", señaló el seremi de Energía, Celso Quezada.

Asimismo, indicó que "si bien, este es un informe preliminar y debemos esperar el definitivo que se publicará en noviembre, las proyecciones son muy positivas y mantienen una clara tendencia a la baja, lo que demuestra que vamos por el camino correcto para ordenar las cuentas y avanzar hacia tarifas más justas".

"Como Seremi seguiremos trabajando para que este beneficio llegue de forma concreta a cada comuna de nuestra región”, complementó la autoridad ministerial.

Esta disminución se explica por dos factores: el tipo de cambio, que generó un saldo a favor, y el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, que tenían un valor cercano a los 100 dólares por MWh; y que serán reemplazados por licitaciones más baratas de los años 2022, 2023 y 2025, habilitadas por la Ley Ordenemos la Cuenta.

DETALLE POR COMUNA

La baja beneficiará a la gran mayoría de las comunas de la región:

- Comunas con las mayores bajas – hasta 9,79%: Viña del Mar, San Antonio, Quillota, Hijuelas, La Cruz, Olmué, Limache, San Felipe, Putaendo, Santa María, La Calera, Villa Alemana, Nogales, Santo Domingo, Quintero, Panquehue, San Esteban y Rinconada.

- Capitales y comunas de mayor población: Valparaíso -9,70%, Viña del Mar -9,78%, Quilpué -9,78%, Concón -9,45% y Quillota -8,49%.

- Provincia de Petorca y Litoral: La Ligua -7,32%, Cabildo -7,27%, Petorca -7,33%, Papudo -7,65%, Zapallar -7,37%, Casablanca -4,73% y Cartagena -3,84%.

PURANOTICIA