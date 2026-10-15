Región de Valparaíso tendría una de las mayores bajas en las cuentas de la luz: proyectan caída promedio de 8,5%

La estimación preliminar de la CNE supera la disminución promedio nacional de 4,3%. Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso registrarían rebajas cercanas al 10%, aunque las cifras deben confirmarse en el informe definitivo de noviembre.
El Informe Técnico Preliminar del Precio Nudo Promedio (ITP del PNP), elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), proyecta una baja promedio nacional de 4,3% en las cuentas de la luz, siendo la región de Valparaíso una de las más beneficiadas con una disminución que en promedio llegaría al 8,5%.
"Estamos frente a una muy buena noticia para el bolsillo de las familias de la región de Valparaíso. Una baja promedio de 8,5% es un alivio concreto y significativo, especialmente para nuestros hogares, para las pymes y los emprendedores que día a día enfrentan el costo de la energía para producir y prestar servicios", señaló el seremi de Energía, Celso Quezada.
Asimismo, indicó que "si bien, este es un informe preliminar y debemos esperar el definitivo que se publicará en noviembre, las proyecciones son muy positivas y mantienen una clara tendencia a la baja, lo que demuestra que vamos por el camino correcto para ordenar las cuentas y avanzar hacia tarifas más justas".
"Como Seremi seguiremos trabajando para que este beneficio llegue de forma concreta a cada comuna de nuestra región”, complementó la autoridad ministerial.
Esta disminución se explica por dos factores: el tipo de cambio, que generó un saldo a favor, y el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, que tenían un valor cercano a los 100 dólares por MWh; y que serán reemplazados por licitaciones más baratas de los años 2022, 2023 y 2025, habilitadas por la Ley Ordenemos la Cuenta.
La baja beneficiará a la gran mayoría de las comunas de la región:
- Comunas con las mayores bajas – hasta 9,79%: Viña del Mar, San Antonio, Quillota, Hijuelas, La Cruz, Olmué, Limache, San Felipe, Putaendo, Santa María, La Calera, Villa Alemana, Nogales, Santo Domingo, Quintero, Panquehue, San Esteban y Rinconada.
- Capitales y comunas de mayor población: Valparaíso -9,70%, Viña del Mar -9,78%, Quilpué -9,78%, Concón -9,45% y Quillota -8,49%.
- Provincia de Petorca y Litoral: La Ligua -7,32%, Cabildo -7,27%, Petorca -7,33%, Papudo -7,65%, Zapallar -7,37%, Casablanca -4,73% y Cartagena -3,84%.
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