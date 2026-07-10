Región de Valparaíso superó el 51% de ocupación hotelera en vacaciones de invierno

Durante las primeras dos semanas de vacaciones de invierno, la región de Valparaíso alcanzó una ocupación hotelera promedio de 51,76%, superando en más de ocho puntos la intención de ocupación registrada antes del inicio del período (43,74%), según el Barómetro elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso (CRTV).

La gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, sostuvo que "en un contexto nacional más moderado para el turismo interno, la región de Valparaíso alcanzó una ocupación hotelera promedio de 51,76% durante las primeras dos semanas de vacaciones de invierno, superando en más de ocho puntos la intención de ocupación registrada antes del inicio del período. Este resultado confirma nuevamente la tendencia de las reservas de último minuto y reafirma el liderazgo de nuestra región como uno de los principales destinos del turismo interno del país".

Estos resultados reflejan un comportamiento del turista que continúa privilegiando la planificación de sus viajes pocos días antes de la fecha de desplazamiento, mientras la diversidad de la oferta regional sigue siendo uno de los principales atributos para atraer visitantes durante la temporada invernal.

Por su parte, Sebastián Raby, gerente general de la CRTV, indicó que "era esperable dado diversos patrones de consumo y desplazamiento de lo que ha sido este año, y de una baja ocupación hotelera generalizada a nivel nacional”.

El Barómetro muestra un desempeño destacado tanto en destinos costeros como del interior de la región. Entre las principales comunas, El Tabo lideró la ocupación hotelera con 79%, seguida por Concón con 77,24% y Olmué con 70,35%.

Por destinos turísticos, la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana encabezó los resultados con una ocupación promedio de 63,02%, seguida por el Litoral Viña del Mar–Concón con 57,37%, el Litoral de los Poetas con 51,89% y Rapa Nui con 51,10%.

Pastenes indicó que "las cifras muestran que una de las principales fortalezas de la Región de Valparaíso está en la diversidad de su oferta turística. Mientras destinos costeros como El Tabo y Concón mantuvieron un alto dinamismo, comunas del interior como Olmué y el entorno de la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana volvieron a destacar, reflejando que contamos con una oferta capaz de responder a distintos intereses durante todo el año".

La gerenta general de la CRCP agregó que "esa diversidad, junto con la cercanía con la región Metropolitana -principal mercado emisor de turistas del país- y una amplia oferta de gastronomía, patrimonio, naturaleza, enoturismo y actividades al aire libre, refuerzan el posicionamiento de la región de Valparaíso como un destino atractivo para escapadas de corta duración y turismo durante las cuatro estaciones del año".

Desde la Corporación Regional de Turismo, el gerente Raby señaló que "estamos trabajando en campañas de difusión y posicionamiento de la región para repuntar esta cifra, para que tengamos una muy buena temporada de nieve, que todavía tenemos hasta septiembre, unas Fiestas Patrias y una pretemporada alta con buenos números, buenas cifras, y con un turismo activo y próspero".

PURANOTICIA