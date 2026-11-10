Región de Valparaíso registra una baja de 5,3% en delitos, con 2.295 casos menos respecto del mismo período de 2025

En una nueva sesión del Comité Policial Regional, las autoridades entregaron un balance de seguridad pública para la región de Valparaíso, destacando una disminución del 5,3 % en los casos policiales respecto del mismo período de 2025, lo que se traduce en 2.295 delitos menos, pasando de 42.915 a 40.620 casos, de acuerdo con las cifras del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros correspondientes a la semana 44. Esta tendencia a la baja se extiende a las cinco prefecturas de la región, siendo Viña del Mar la que presenta la mayor reducción, con un 11,2 % (1.415 casos menos), seguida de Marga Marga, con un 4,5 %; Aconcagua, con un 4,4 %; Valparaíso, con un 1,2 %; y San Antonio, con un 0,9 %.

La instancia fue encabezada por el Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, junto al Seremi de Seguridad, Hernán Silva, y contó con la participación, por primera vez, del recién asumido Jefe de Zona de Valparaíso de Carabineros, General Alex Bahamóndez, además de representantes de la PDI, Gendarmería, Gobernación Marítima y los seremis de Justicia y Gobierno.

En cuanto al despliegue operativo, durante la última semana se concretaron 927 detenciones a nivel regional: 251 en Marga Marga, 217 en Viña del Mar, 181 en Valparaíso, 161 en Aconcagua y 117 en San Antonio. De estas, 233 correspondieron a órdenes judiciales pendientes, 68 a delitos vinculados con drogas y 28 a infracciones a la Ley de Armas. A ello se suman más de 13.400 controles preventivos y dos «Rondas Impacto» focalizadas, que dejaron un saldo de 48 aprehendidos y 13 vehículos incautados. En el balance acumulado del año, las policías registran 37 organizaciones criminales desarticuladas, 1.280 automóviles recuperados, más de 3.000 kilos de droga decomisada, 449 armas de fuego y más de 1.000 armas cortopunzantes incautadas.

Al respecto, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, destacó los resultados obtenidos durante la última semana, particularmente la cantidad de detenciones y la ausencia de homicidios:

"Hay que destacar dos hechos significativos. Primero, hubo más de 1000 detenidos entre lo que hizo Carabineros y la PDI. En segundo lugar, no hubo homicidios. Eso significa que las policías están haciendo el trabajo. Están haciendo los controles preventivos, están haciendo detenciones y, por tanto, eso se ve reflejado en la estadística. Pero, sin embargo, tenemos que seguir haciendo el trabajo, analizando los distintos escenarios, los eventos que vienen la próxima semana".

Por su parte, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, valoró la instancia de coordinación, especialmente por la incorporación del nuevo Jefe de Zona de Carabineros, y resaltó la disminución de los delitos en la región, señalando que:

“Fue un comité especial porque tuvimos la presencia del nuevo Jefe de Zona, así que fue una oportunidad en que pudimos reforzar las coordinaciones y planificar acciones futuras. Ahora, analizando los datos que se han entregado, podemos constatar que mantenemos un nivel de disminución de delitos de 5,3%, más o menos, que son como 2.500 delitos menos al mismo periodo del año pasado, lo que nos da ánimo para seguir trabajando cada día mejor en ese sentido y haciendo esfuerzos porque ese porcentaje de disminución cada vez sea mayor”.

En tanto, el nuevo Jefe de Zona de Carabineros de Valparaíso, General Álex Bahamóndez, reafirmó el compromiso institucional de mantener el trabajo preventivo y operativo en las distintas comunas, destacando el despliegue permanente de funcionarios en el territorio:

“Las policías estamos trabajando al día a día 24/7, realizando todos nuestros esfuerzos con el personal que tenemos desplegado en los distintos territorios. La región está en una buena marcha, la general Vázquez dejó unas buenas cifras a nivel de los distintos delitos de connotación social y vamos a seguir trabajando en línea para darle la tranquilidad a toda la región de Valparaíso”.

Asimismo, al entregar detalles sobre el trabajo estratégico de la institución, el General Bahamóndez precisó que las cifras y los decomisos responden a una labor de focalización preventiva en aquellos sectores de las comunas con mayor demanda de seguridad, con el objetivo de reforzar la presencia policial y responder a las necesidades de cada territorio.

En materia penitenciaria, el Director Regional de Gendarmería, Coronel Pablo Torres, se refirió a la implementación de los inhibidores de señal en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, explicando el estado actual de funcionamiento de esta tecnología y las medidas de seguridad que se están incorporando en el recinto:

“Eso forma parte de una estrategia gubernamental. El sistema se encuentra operativo, no así inaugurado en su totalidad. Gendarmería ha venido trabajando en el fortalecimiento de medidas de seguridad, la instalación de esta tecnología a nivel de varias unidades penales del país. Se ha sumado también a los sistemas anti drones y diversos instrumentos de seguridad con los cuales se está fortaleciendo el Complejo Penitenciario de Valparaíso”.

Por su parte, el Jefe de la Jefatura Provincial de San Antonio, Prefecto de la PDI Christian Salinas, abordó el trabajo investigativo que desarrolla la institución en la zona costera, haciendo hincapié en que las diligencias se mantienen activas en todas las comunas de la provincia y de la región. Asimismo, destacó la disminución de los delitos en Cartagena tras la desarticulación de bandas criminales:

“La verdad es que la Policía de Investigaciones está atenta a todas las comunas de la provincia de San Antonio y de la región. Si bien se ha centralizado un poco, o este fin de semana se centralizó ahí en una autopista que une El Quisco con Cartagena, la importancia se le da a todas las comunas por igual, por lo menos en las investigaciones. Desde el 14 de abril de este año bajó bastante la criminalidad en la comuna de Cartagena, al desarticular unas bandas que eran las que aumentaban los delitos”.

En relación con las investigaciones por los últimos robos registrados en la región, el Prefecto Salinas indicó que la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso se encuentra realizando las diligencias correspondientes, con el propósito de establecer posibles vínculos entre los hechos y determinar si existe un patrón delictual:

“Efectivamente la brigada investigadora de robos Valparaíso está viendo eso, lo está investigando. Están trabajando los sitios del suceso para ver si se forma un foco o hay algún tipo de relación entre los distintos delitos. Pero se está trabajando en eso junto a la fiscalía”.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia del trabajo coordinado entre las distintas instituciones policiales y organismos de seguridad, destacando los resultados obtenidos durante el período. A través del Comité Policial Regional, se comprometieron a mantener y fortalecer las estrategias preventivas, investigativas y operativas, con el objetivo de dar continuidad a la disminución de los delitos y reforzar la seguridad en toda la región de Valparaíso.

PURANOTICIA