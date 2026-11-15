Región de Valparaíso finalizó tercera en el medallero general de los Juegos Binacionales

Al igual que en la edición 2025, la región de Valparaíso volvió a estar en el podio del medallero general de los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina - Cristo Redentor, que se disputaron en Mendoza, Argentina entre el 10 y 14 de noviembre.

La natación (6 oros) y el atletismo (4 oros) fueron los representantes más destacados de la región en la competencia que se disputa desde 1998. A nivel colectivo destacó el bronce del equipo masculino de básquetbol.

Para el Seremi del deporte, Fernando López, ”terminar en el podio de una competencia internacional nos pone muy felices como región. Felicitamos a los deportistas, entrenadores y a los clubes y asociaciones a las cuales pertenecen, y nos insta a seguir trabajando con el deporte federado, para seguir apoyando a las instituciones y que estos deportistas que hoy nos ubican entre los mejores de los Juegos Binacionales, sigan desarrollándose y proyectándose a nivel internacional” .

El listado de medallas que obtuvo la región lo componen:

Atletismo

Daniel Dempster (oro) salto largo masculino, Martín Mercado (oro) 200 mts planos, Alvaro Pinto (oro) 5,000 mts planos, Lucas Mulatero (oro) salto triple. Las medallas de plata fueron para; Santiago Mujica en 1,500 mts planos, Daniel Dempster salto alto y Luciano Figueroa en jabalina. Las medallas de bronce las aportaron; relevo 4x400 mts compuesto por - Vicente Quinteros, Alvaro Ulloa, Lucas Mulatero y Martín Mercado. Lucas Mulatero en salto largo y Santiago Mujica en 800 mts planos.

Natación

Las medallas de oro llegaron por: relevo 4x100 combinado mixto en el equipo compuesto por Joaquina Negrete, Laura Fingerhuth, Damian Quaas y Felipe Rojas. Joaquina Negrete en 50 mts mariposa y 50 mts libre. Laura Fingerhuth en 50 mts pecho y 100 mts pecho, y en el relevo 4x100 combinado femenino compuesto por Emilia Godoy, Laura Fingerhuth, Mar Cardenas y Joaquina Negrete.

Las medallas de plata corresponden a: Damian Quaas en 200 mts libre, 50 mts espalda, 100 mts mariposa, 400 mts libre, 100 mts espalda y 1,500 mts libre. Joaquina Negrete en 100 mts pecho y 50 mts pecho.

La natación también aportó con un bronce con el relevo 4x100 libre mixto, en equipo compuesto por Emilia Godoy, Joaquina Negrete, Felipe Rojas y Damian Quaas

Taekwondo

Sumó una plata en -49 kg femenino y dos bronces en -55 kg masculino y 55 a 63 kg femenino.

Básquetbol

El seleccionado masculino obtuvo la medalla de bronce, tras imponerse en la definición a Metropolitana por 82 a 76.

Ciclismo

El ciclismo que hace muchos años no obtenía una medalla, logró el bronce de Johann Roblero en el scratch 30 vueltas 10 km.

PURANOTICIA