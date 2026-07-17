Región de Valparaíso en jaque: Sistema frontal origina evacuaciones, desbordes de esteros, casas inundadas y activa Alerta SAE

Las intensas lluvias, el fuerte viento y el peligroso estado del mar mantienen bajo máxima alerta a la región de Valparaíso, donde el sistema frontal ha generado una serie de emergencias que obligaron a activar evacuaciones preventivas, desplegar personal militar, emitir alertas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y reforzar el monitoreo de esteros, ríos y del borde costero. Si bien, hasta el momento no se han registrado víctimas fatales en la región producto de este evento meteorológico, las autoridades continúan siguiendo minuto a minuto la evolución de una emergencia que ha dejado viviendas inundadas, caminos anegados y decenas de procedimientos de rescate y asistencia.

La situación más compleja se concentra en la comuna de Quilpué, donde las lluvias han obligado a mantener la evacuación preventiva de la población Argentina debido al riesgo de remociones en masa, además de provocar el desborde de distintos cauces. Durante la jornada también se solicitó la evacuación preventiva de los vecinos ubicados en las inmediaciones del badén Aconcagua, luego que el aumento del caudal del estero de Quilpué generara nuevos riesgos para la comunidad.

Tras esta medida, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, advirtió que "estamos con algunos niveles de riesgo en algunos esteros, ríos y cauces", agregando que "en Quilpué se va a gatillar la alerta de evacuación y ya se ha dispuesto personal militar para colaborar con esa medida".

Desde el lugar, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, Nicolás Sánchez, explicó a Puranoticia.cl que "el badén del sector de Aconcagua ha tenido un aumento significativo del caudal, con afectación de caída de árboles", precisando que los equipos de emergencia "nos mantenemos monitoreando el comportamiento del estero para estar atentos ante la posibilidad que pueda afectar algún tipo de viviendas".

Pero esa no ha sido la única emergencia registrada en la Ciudad del Sol. En otro sector de la comuna, el desborde de un canal terminó inundando dos viviendas, una de ellas perteneciente a una adulta mayor de 80 años que debió ser evacuada por sus familiares. El agua también ingresó completamente al inmueble de otra familia afectada.

Uno de los vecinos damnificados relató que "el agua subió, se rebalsó el canal completamente. Yo tuve que evacuar a mis dos hijos en brazos a la casa de mis suegros, que viven una cuadra más allá" y, además, criticó la respuesta inicial frente a la emergencia, indicando que "el Municipio no ha dado ninguna instrucción".

Las consecuencias del sistema frontal también se hicieron sentir en Viña del Mar. Durante la tarde de este viernes, Senapred emitió una Alerta SAE por la crecida del estero Marga Marga y llamó a la población a evitar permanecer en la ribera del cauce. Para reforzar la medida, el organismo envió mensajes a los teléfonos celulares de la población para advertir sobre el riesgo existente en el sector.

En paralelo, Carabineros informó que la emergencia ha significado una intensa carga operativa para la institución. La jefa de Zona Valparaíso, general Patricia Vásquez, indicó que durante las últimas horas "hemos tenido más de 54 llamados que han generado procedimientos policiales en la zona de Valparaíso", detallando además que existen tres personas lesionadas, entre ellas un caso ocurrido en Algarrobo, donde una persona cayó a un socavón y resultó con lesiones de carácter leve.

A este escenario se suma el permanente monitoreo meteorológico que realizan los organismos técnicos. Desde el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, la especialista Elizabeth Villarroel explicó que el seguimiento del fenómeno se mantiene de manera ininterrumpida debido a la intensidad del evento.

Hasta el cierre de esta nota, los registros de agua caída muestran la magnitud del sistema frontal. Según el último balance oficial, el Muelle Barón acumula 184 milímetros, Faro Punta Ángeles 114,6 milímetros, Concón 100 milímetros y Quintero 58 milímetros, cifras que reflejan la intensidad de las precipitaciones registradas.

Además de la lluvia, la autoridad marítima advirtió un escenario de alto riesgo en el borde costero. La marino Villarroel informó que se registran rachas de viento de hasta 47 nudos, equivalentes a 87 kilómetros por hora, junto con oleajes de hasta cinco metros de altura, condiciones que mantienen un estado de mar peligroso para embarcaciones y para quienes se acerquen al litoral.

La especialista también alertó que el sistema frontal podría seguir presentando fenómenos de alta peligrosidad durante las próximas horas, señalando que "durante el evento no se descarta el desarrollo de una nubosidad convectiva con probabilidad de tormentas eléctricas y condiciones favorables para la posible formación de trombas marinas", por lo que reiteró el llamado a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo.

Mientras las precipitaciones continúan afectando a la región, los distintos organismos de emergencia permanecen desplegados en terreno monitoreando los puntos más críticos, especialmente en esteros, ríos y sectores de riesgo, con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier nueva situación que pueda poner en peligro a la población.

PURANOTICIA