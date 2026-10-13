Región de Valparaíso afina su plan de seguridad para el verano 2027 con campañas preventivas en Argentina

La elaboración de un plan de acción en seguridad y turismo, campañas preventivas en el complejo fronterizo y en ciudades argentinas, y la coordinación de procedimientos ante la ocurrencia de delitos, forman parte de las medidas que se proyectan para la próxima temporada estival en la región de Valparaíso.

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y entregar mayores condiciones de seguridad a los turistas argentinos que visitan la zona, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, sostuvo una primera reunión de trabajo con el cónsul de Argentina, Sebastián Molteni, y representantes de Grupo Marina, dando inicio a las gestiones preparatorias para la temporada estival y el verano 2027.

La instancia permitió establecer las bases para la elaboración de un plan de trabajo en seguridad y turismo, que articulará acciones preventivas, mecanismos de coordinación institucional y herramientas de información para quienes visiten destinos como Viña del Mar, Valparaíso y Concón.

Entre las iniciativas que se proyectan se encuentra la realización de campañas preventivas en el complejo fronterizo y en ciudades argentinas como Mendoza, con el propósito de entregar recomendaciones de seguridad antes y durante el viaje. Asimismo, se contempla reforzar la difusión de los números de contacto de emergencia y los canales de denuncia disponibles en las principales comunas turísticas de la región.

Otro eje relevante será avanzar en la coordinación entre el Consulado de Argentina, la Seremi de Seguridad Pública y el Ministerio Público, con el objetivo de facilitar la orientación y articulación institucional frente a la ocurrencia de delitos que afecten a visitantes extranjeros, dentro del marco de las atribuciones de cada organismo.

El plan también buscará impulsar, junto a municipios y otras instituciones competentes, iniciativas como rutas seguras y acciones preventivas en espacios de alta afluencia turística, además de promover el autocuidado entre los visitantes. En particular, se reforzarán las recomendaciones para prevenir delitos como el robo por sorpresa y el robo de objetos desde vehículos, situaciones que pueden afectar la experiencia de quienes recorren la región.

El seremi Silva señaló que "la seguridad de quienes visitan nuestra región requiere prevención, planificación y coordinación entre las instituciones. Por eso, estamos trabajando anticipadamente junto al Consulado de Argentina y el sector privado para construir un plan de acción que nos permita entregar información oportuna, fortalecer las medidas preventivas y mejorar la respuesta institucional frente a situaciones delictivas. Queremos que los turistas argentinos y todos quienes nos visiten puedan disfrutar de nuestros destinos con mayor tranquilidad y seguridad”.

Por su parte, desde Grupo Marina destacaron el compromiso con la seguridad y con brindar una grata experiencia de compra a los turistas argentinos que visitan sus centros comerciales.

Esta primera reunión constituye el punto de partida para definir las acciones, responsabilidades y mecanismos de trabajo que se implementarán durante la temporada estival y el verano 2027, fortaleciendo la colaboración público-privada y la coordinación entre los organismos vinculados a la seguridad y la actividad turística. A partir de este encuentro la Seremi de Seguridad coordinará un plan de acción junto a las demás instituciones vinculadas para contribuir a una experiencia turística más segura en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA