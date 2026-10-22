Refuerzan medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en el fútbol de Cartagena

Autoridades de Cartagena sostuvieron una reunión con representantes de los clubes de fútbol de la comuna para abordar los recientes hechos de violencia registrados en el campeonato local y fortalecer las medidas de seguridad en los recintos deportivos.

El encuentro se realizó tras los incidentes ocurridos durante el partido entre CD Las Cruces y Cartagena Atlético, además de la denuncia de una agresión a un árbitro en el encuentro entre New Life y Puerto Nuevo, situaciones que han generado preocupación por la seguridad de jugadores, árbitros, dirigentes y asistentes.

Durante la reunión, se acordó reforzar las fiscalizaciones y los controles de seguridad, mediante un trabajo coordinado entre el Municipio y las policías. El objetivo es prevenir nuevos episodios de violencia, fortalecer la supervisión en los encuentros y promover el cumplimiento de las normas por parte de las organizaciones deportivas.

La alcaldesa Lily Silva comentó que "la violencia no puede tener cabida en nuestros estadios. Seguiremos reforzando las fiscalizaciones de Seguridad Pública y las policías, además de fortalecer los controles para prevenir nuevos incidentes. Queremos que las familias puedan asistir tranquilas a las canchas y que el fútbol sea un espacio de encuentro. Quienes lleven la violencia a los estadios se expondrán a sanciones severas. No vamos a normalizar estas conductas”.

Por su parte, Jorge Galaz, presidente de la Asociación de Fútbol de Cartagena, sostuvo que "lamentamos lo sucedido y agradecemos el compromiso de la alcaldesa. Hemos adoptado medidas disciplinarias y esperamos trabajar junto a los clubes y las autoridades para prevenir nuevos hechos de violencia y proteger a las familias que asisten a los estadios”.

Desde el Municipio de Cartagena recordaron que el pasado 17 de septiembre se firmó el Compromiso por la Seguridad en los Estadios, junto a los clubes y las instituciones de seguridad, acuerdo que busca fortalecer la prevención y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del fútbol amateur.

PURANOTICIA