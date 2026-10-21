Refuerzan llamado a no postergar controles frente al cáncer de mama en Valparaíso

En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, autoridades regionales hicieron un llamado a la comunidad a realizarse el examen que permite pesquisar de manera oportuna esta enfermedad. Esto, durante una visita al mamógrafo instalado por la Corporación Municipal de Valparaíso en la Plaza Cívica de la comuna.

En Chile, se detectan 6 mil nuevos casos de cáncer de mama al año, siendo ésta la principal causa de muerte en mujeres por razones oncológicas. Por ello, la detección y atención oportuna es fundamental en la población.

Así lo recalcó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que “por eso es que nosotros quisimos, como Gobierno junto con la municipalidad, hacer esta campaña de sensibilización de la importancia de la prevención del cáncer de mama. Y por eso es importante lo que hace el municipio, en este caso Valparaíso, con este camión que permite hacer 20 mamografías diarias. Si actuamos preventivamente, vamos a salvar la vida de cientos de mujeres”.

En ese sentido, la seremi de Salud, Mariol Luan, destacó que “aquí son fundamentales dos puntos: Uno es la promoción y la prevención de la enfermedad, que tiene que ver con los estilos de vida que tenemos. Hay un 40% del riesgo o de la carga de enfermedad que tiene el cáncer de mama, que es prevenible. Y eso se puede realizar con la eliminación del consumo de tabaco, la disminución o eliminación del consumo de alcohol, alimentación saludable para conservar un peso adecuado y la realización de actividad física".

Asimismo, indicó que "es fundamental no perder de vista que tenemos la capacidad de hacer algo para evitarlo. Y, por otro lado, cuando la enfermedad ya está, lo importante es detectarla a tiempo. Esa detección precoz está dada mediante el autoexamen de mama y luego, la realización de la mamografía o la ecografía, dependiendo de la edad de la persona con la sintomatología. Llegar a tiempo es muy importante, por eso todo el año realizamos esta campaña”.

El 2025 en la región de Valparaíso fallecieron más de 730 mujeres a causa de este cáncer. Por ello, la importancia de prevenir y detectarla a tiempo.

Así lo recalcó la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, quien indicó que “debemos prevenir esta enfermedad, pero también atendernos de manera oportuna, porque la prevención, la detección y la atención temprana pueden salvar muchas vidas. Y por eso, desde el Ministerio de la Mujer queremos seguir reforzando la importancia de que esto es para todos y en todo momento, porque la prevención del cáncer no es tan solo para este mes, es durante todo el año, que es una de las enfermedades que más mujeres mata en nuestro país en materia oncológica”.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, subrayó que “esto es responsabilidad de todos, no solo de las mujeres, sino que también de la sociedad. Y, en ese sentido, el llamado que hacemos como Gobierno es a los empleadores. Hoy, la mujer, por ley, tiene un permiso de mediodía, sin descuento de sueldo, para realizarse este importante examen. Así que el llamado está en entregar las facilidades para hacerlo. Es importante porque salva vidas".

El mamógrafo municipal estará hasta el 30 de octubre en la Plaza Cívica, realizando los exámenes a mujeres de Valparaíso. Para acceder a esta herramienta, se puede tomar una hora directamente en el link que se encuentra disponible en las redes sociales de la Corporación Municipal de Valparaíso o directamente en el código QR que se encuentra en la fachada del mamógrafo. Después, los técnicos llamarán por teléfono a las personas para asignarles una hora. Los requisitos son ser mayor de 35 años o personas menores de esa edad que tengan una sospecha de tener un granuloma o algún bulto en la mama que genere una alerta.

La subdirectora de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, Claudia Novoa, señaló que “el acceso a la salud es un derecho que nosotros como Corporación de Valparaíso debemos hacer valer a los vecinos y vecinas del territorio, especialmente a aquellos que se encuentran en sectores más alejados de la comuna. Y elmamógrafo nos permite justamente desplazarnos a diferentes lugares. Además, tenemos un prestador adicional que realiza mamografías en un centro específico en Valparaíso”.

Por último, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, expuso que “sabemos que el cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres que lo padecen, sino también afecta a todo su entorno. Y es así como en la industria del turismo, en esta comuna y en esta región, no estamos ajenas a padecerlo, sobre todo si consideramos que el 46% de la fuerza laboral del turismo son mujeres y que, además, el 64% de quienes nos visitan a nuestra región también son mujeres. Por lo tanto, el llamado siempre es hacer la detección temprana, mantener sus controles y resguardar la vida”.

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