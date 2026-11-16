La controversia por las presuntas alteraciones de registros ambientales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) llegó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dio curso a un recurso de protección presentado por el abogado Manuel Aresti y solicitó informes a 13 instituciones públicas y académicas, con el propósito de reunir antecedentes sobre los riesgos denunciados para las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví.

La acción constitucional, ingresada el 10 de noviembre, fue interpuesta por Aresti en su calidad de habitante de Puchuncaví y apunta a resguardar la vida, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de quienes residen, trabajan o estudian en las tres comunas.

El recurso se presenta en medio de los antecedentes conocidos durante este año sobre inconsistencias y eventuales alteraciones de reportes de emisiones contaminantes de la Refinería Aconcagua de Enap, ubicada en Concón, además de desvinculaciones de trabajadores y ejecutivos, la renuncia de su gerente general y una denuncia ante el Ministerio Público para investigar posibles responsabilidades penales.

A este escenario se suman los cuatro cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente contra Enap Refinerías S.A., dos de ellos calificados como gravísimos. Entre los hechos cuestionados figuran presuntas irregularidades en la información sobre recuperación de azufre, emisiones de dióxido de azufre y obligaciones de monitoreo ambiental.

INFORMES A 13 INSTITUCIONES

En una resolución del 11 de noviembre, el tribunal de alzada porteño ordenó a Enap Refinerías S.A. entregar un informe dentro de ocho días. Además, acogió la solicitud del abogado recurrente para requerir antecedentes a otras instituciones vinculadas con la fiscalización ambiental, la salud y la educación.

Los oficios fueron dirigidos a la Superintendencia del Medio Ambiente; los ministerios de Energía, Hacienda, Medio Ambiente y Salud; la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso; el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca; las municipalidades de Concón, Quintero y Puchuncaví; el Servicio Local de Educación Pública Costa Central y las universidades de Chile y de Santiago.

Todos los organismos deberán responder dentro del mismo plazo de ocho días y acompañar los antecedentes necesarios para resolver. La Corte advirtió que podrá prescindir de los informes que no sean entregados y decidir con la información disponible.

FALTA DE INFORMACIÓN

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado Manuel Aresti sostuvo que el foco de su acción está en la protección de las personas y en la necesidad de conocer con certeza qué ocurre con las emisiones de la refinería.

"Aquí no se trata de lo que me gustaría a mí, aquí se trata de lo que la ley y la normativa ordenan que se haga. ¿Y qué dice la ley que se tiene que hacer? En primer lugar, hay que privilegiar el bien jurídico y primario, que es la vida de las personas, eso está por sobre los intereses comerciales. Ahora, ¿cómo se hace? Eso corresponde a las unidades técnicas y administrativas que rigen este asunto. Al menos, saber lo que está pasando porque mi recurso se basa en el tercer cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la deficiencia en el sistema de monitoreo. Por lo tanto, estamos ciegos. Al momento no sabemos lo que pasamos", afirmó.

El abogado también se refirió a los antecedentes relacionados con el primer cargo formulado por la SMA, que apunta a la información sobre recuperación de azufre. "Sí tenemos datos exactos de al menos el primer cargo, que efectivamente hay ocultación y manipulación de los datos de azufre. O sea, el lavado de azufre en la chimenea, el parámetro aceptable es un 98%, y esto se excedió enormemente los límites, y Enap Refinería ocultó esos datos y los presentaron como que estaban dentro de la norma. Y al estar dentro de la norma, cumplieron sus metas internas y a los ejecutivos les dieron sus bonos en relación a ese famoso cumplimiento de metas, que es falso", señaló.

UNIDAD DE CRAQUEO

Uno de los puntos centrales del recurso es la solicitud de una orden de no innovar para suspender temporalmente el funcionamiento productivo y emisor de la unidad de craqueo catalítico de Refinería Aconcagua, mientras se verifican sus condiciones de operación y control ambiental.

Sin embargo, la Quinta Sala de la Corte rechazó inicialmente esta medida el 12 de noviembre. La decisión contó con el voto disidente del abogado integrante Álvaro Pavez Jorquera, quien planteó que las Seremis de Salud y Medio Ambiente, en coordinación con la Delegación Presidencial, mantuvieran la vigilancia sanitaria y activaran alertas tempranas si fuese necesario.

Ante el rechazo, Aresti presentó el 13 de noviembre una reposición urgente para que el tribunal reconsidere su decisión y ordene la suspensión temporal y técnicamente segura de la unidad. Como alternativa, solicitó medidas preventivas, entre ellas vigilancia sanitaria, acceso a los registros originales de emisiones, fiscalización técnica urgente y protocolos de alerta para la población vulnerable.

Consultado por el pronunciamiento que espera de la Corte, el abogado manifestó que "espero que se acoja la orden de no innovar, porque contaríamos con un voto al menos de uno de los ministros integrantes de la sala; que se suspenda la unidad de craqueo y, si no así, también propusimos una medida más tenues, que en realidad es conocer efectivamente lo que pasa, efectuar alertas tempranas, que exista una coordinación específica entre la Seremi del Medio Ambiente y Salud. Espero que el delegado presidencial actúe de oficio y sin necesidad de que la justicia le ordene a tomar medidas en el asunto".

Cabe hacer presente que la reposición continúa pendiente y, por ahora, no se encuentran decretadas las medidas cautelares solicitadas. La causa sigue en tramitación y la Corte de Valparaíso aún no emite un pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

PURANOTICIA