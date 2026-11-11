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Red narco enviaba drogas por encomienda a Viña del Mar: operativo de la PDI deja dos detenidos y cinco kilos incautados

Red narco enviaba drogas por encomienda a Viña del Mar: operativo de la PDI deja dos detenidos y cinco kilos incautados

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El operativo de la BRIANT de San Antonio permitió capturar al receptor de un envío en la Ciudad Jardín y posteriormente al proveedor, quien se encontraba en la región Metropolitana. Entre las sustancias decomisadas había cannabis, ketamina y resina de cannabis.

Red narco enviaba drogas por encomienda a Viña del Mar: operativo de la PDI deja dos detenidos y cinco kilos incautados
Miércoles 11 de noviembre de 2026 20:55
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Detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI San Antonio, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, detuvieron a dos personas por Infracción a la Ley 20.000, tras un operativo desarrollado en las comunas de Viña del Mar y La Cisterna.

El comisario Rodrigo Guzmán Villegas, de esta unidad especializada de la PDI, señaló que “los sujetos utilizaban los medios de transporte de encomienda para abastecer a distintos microtraficantes de otras regiones del país, logrando incautar en este procedimiento cinco kilos de drogas del tipo cannabis, ketamina y resina de cannabis, además de elementos utilizados para su dosificación”.

En el operativo se estableció que las sustancias ilícitas habían sido remitidas desde Santiago, vía encomienda a la Ciudad Jardín para su distribución, donde tras realizar una entrega controlada se logró detener al receptor, y posteriormente, al proveedor de la droga que se encontraba en la región Metropolitana.

Con estos antecedentes, ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su audiencia de control de detención.

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