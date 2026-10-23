Realizan pruebas de tránsito de vehículos de emergencia en cruce ferroviario El Belloto en Quilpué

Con resultados favorables finalizó el ejercicio de simulación realizado en el paso a nivel de la estación El Belloto, instancia coordinada por la Municipalidad de Quilpué, EFE y Bomberos para evaluar el funcionamiento de esta infraestructura para el tránsito exclusivo de vehículos de emergencia, como ambulancias, carros de Bomberos y vehículos policiales.

La iniciativa forma parte del trabajo preventivo impulsado por el municipio junto a la empresa de transportes para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente frente a emergencias como incendios, inundaciones y otros eventos graves que puedan afectar a la comuna.

Al respecto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó la importancia de avanzar en alternativas que permitan mejorar los desplazamientos de los equipos de emergencia. “Hace poco enfrentamos un sistema frontal que nos recordó lo importante que es contar con alternativas que permitan acortar los tiempos de desplazamiento de los equipos de emergencia. Ahora, además, nos acercamos a una temporada de mayor riesgo de incendios. Por eso, como municipio hemos impulsado este trabajo coordinado con EFE y Bomberos, avanzando de manera responsable y segura en la habilitación de este paso”, señaló.

La jefa comunal agregó que “queremos que nuestras familias tengan la tranquilidad de saber que, frente a una situación crítica, los equipos de emergencia contarán con una alternativa de conectividad que les permita llegar de manera más rápida y oportuna”.

Por su parte, Juan Rodó Rodas, gerente de Operación Ferroviaria de EFE Valparaíso, explicó que la simulación permitió comprobar la factibilidad del tránsito de vehículos de emergencia por el sector. “Se hizo un ejercicio, una simulación, del uso del paso a nivel que existe en la estación El Belloto. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector. Se realizó sin problemas. Nuestro personal junto con la municipalidad de bomberos desarrollaron la tarea y verificaron la condición de paso, tanto a nivel del suelo como de nuestro sistema de catenarias. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector,”, indicó.

Durante la prueba se evaluaron las condiciones del terreno, la infraestructura ferroviaria, y su convivencia con el transito de estos vehículos de gran envergadura, especialmente con el sistema de catenarias, el que transporta la energía del tren Limache-Puerto, con el objetivo de verificar las condiciones para el desplazamiento seguro de los vehículos de emergencia.

El Comandante Pablo Saavedra, Cuerpo de Bomberos Quilpué, explicó que estas pruebas son de gran importancia, por lo que se dispuso de dos carros con características que aseguren el tránsito futuro de la maquinaria de emergencias, tanto el de mayor altura como el más ancho: "Se gestionaron las maquinas de mayor peso y envergadura que tenemos en la comuna para pasar por el paso vehicular de EFE, viendo las características de estos carros de emergencia para acudir a enfrentar estas situaciones".

Asimismo, durante el ejercicio se establecieron algunas tareas como el refuezo de la demarcación vial, incorporación de cintas reflectantes e instalación de señalética de altura máxima permitida, entre otras medidas orientadas a garantizar un tránsito seguro en este paso que está destinado exclusivamente a vehículos de emergencia, constituyéndose en una alternativa de conectividad para facilitar el desplazamiento de los equipos ante situaciones críticas.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Quilpué y EFE buscan contribuir a reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre las instituciones, especialmente ante emergencias en las que la llegada oportuna de los equipos puede marcar una diferencia para la comunidad.

PURANOTICIA