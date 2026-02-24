Reajuste tarifario en buses y servicios regulados vuelve a impactar el bolsillo de los usuarios en la región de Valparaíso

El costo de trasladarse en transporte público en la región de Valparaíso volverá a sufrir una modificación; esto, ya que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) confirmó que desde el viernes 28, los usuarios enfrentarán un reajuste tarifario en buses y servicios regulados, medida que nuevamente abre el debate sobre el impacto de estas alzas en el presupuesto de las familias de la zona.

El criticado seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, explicó que "este tipo de decisiones no son fáciles de comunicar a la ciudadanía, porque sabemos el impacto que tienen en las economías familiares. Sin embargo, para continuar avanzando en un transporte público de calidad, resulta necesario mantener el equilibrio económico del sistema y ser responsables con el correcto uso de los recursos fiscales”.

La cartera también explicó que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen y regulan mediante un polinomio, además de que varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.

De esta manera, las tarifas para los sistemas de Quintero y Limache, desde el 28 de febrero serán:

[1] Tarifa corresponde al 40% de tarifa adulto en tramos superiores a 50 kilómetros, de acuerdo al punto 3.7.1 de la Resolución N°1348 de 2019, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En tanto, las tarifas para la regulación del Gran Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana) desde el 28 de febrero serán:

[3] Se compone de los servicios inicialmente prestados por la Unidad de Negocio N°1 y que posteriormente están siendo operados por otras Unidades de Negocio

(4) Corresponde a tarifa local en los servicios 402 - 406

(5) Corresponde a la tarifa local para el servicio 704

Tras esta información, el Ministerio aseguró que trabajan para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna, al igual que con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.

En este marco, afirmaron que esta modificación busca optimizar los recursos para fomentar tanto la descentralización como la equidad territorial, mediante diversos proyectos propios y colaborativos con miras a la modernización y mejora de los servicios.

PURANOTICIA