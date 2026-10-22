Ratifican condena de cárcel para sujeto que se hizo pasar por arquitecto para estafar a víctimas del megaincendio en Viña de Mar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la sentencia que condenó a Cristián Contreras Halabi a tres años de presidio efectivo como autor del delito reiterado y consumado de estafa en perjuicio de cuatro personas damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada descartó una vulneración del principio de congruencia y del derecho a defensa del acusado. Asimismo, determinó que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar contiene fundamentos suficientes para acreditar el engaño.

El tribunal oral condenó al acusado a tres años de presidio menor en su grado medio, una multa de 5 UTM y las accesorias legales, por el delito reiterado de estafa, tipificado en el artículo 468, en relación con el artículo 467 del Código Penal.

La sentencia estableció que, el 14 de febrero de 2024, una de las víctimas acudió al Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Viña del Mar para consultar por las ayudas disponibles para reconstruir las viviendas destruidas por el megaincendio.

En ese lugar fue abordada por el acusado, quien se hizo pasar por arquitecto y le ofreció construir una vivienda de emergencia por $5.200.000. Ese mismo día, se trasladó hasta el terreno siniestrado, donde se presentó ante otros damnificados y aseguró contar con experiencia y contactos en el municipio.

A través de este engaño, el acusado logró que cuatro personas le entregaran o transfirieran un total de $600.000, dinero que supuestamente sería destinado a la regularización de propiedades, la construcción de una fosa y la compra de materiales para levantar viviendas de emergencia.

Al resolver el recurso, la Corte comparó los hechos descritos en la acusación con aquellos que el tribunal oral dio por acreditados y concluyó que no existían diferencias sustanciales entre ambos. En ese sentido, sostuvo que “los hechos materia de la acusación y aquellos que el tribunal dio por acreditados y sustentaron la condena son, en esencia, los mismos, sin que se aprecie una alteración sustancial que haya impedido o dificultado el derecho a defensa del acusado”.

PURANOTICIA