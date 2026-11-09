Ranking regional de transparencia municipal en Valparaíso: sólo tres comunas logran el 100% y Catemu queda última con menos de 50%

Un 88,5% de cumplimiento alcanzaron las 345 municipalidades del país en materia de transparencia activa, según los resultados de la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La cifra representa el nivel de desempeño más alto desde que comenzó este tipo de revisiones a los municipios y significa un aumento de 6,71 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando el promedio nacional fue de 81,76%.

La revisión también permitió identificar las materias en las que las municipalidades presentan mayores niveles de incumplimiento. Los resultados más bajos correspondieron a Información Presupuestaria, con un 74% de cumplimiento, y Adquisiciones y Contrataciones, que llegó al 76,9%.

En el análisis individual, 23 municipios del país no registraron infracciones ni incumplimientos en las materias evaluadas, alcanzando un 100% de cumplimiento. En contraste, tres municipalidades quedaron bajo el 50%: Huasco, con un 43,6%; Curarrehue, con un 47,2%; y Catemu, con un 49,93%.

Cabe hacer presente que la fiscalización se desarrolló entre abril y julio de 2026 y contempló una revisión de las obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley de Transparencia, su reglamento y las instrucciones generales del Consejo.

Asimismo, el proceso combinó la revisión semiautomatizada de los registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado con verificaciones manuales, tanto de determinadas materias en los 345 municipios como de los sitios web de aquellos que publican su información mediante plataformas propias.

RESULTADOS

La evaluación consideró tres indicadores generales: disponibilidad, actualización y completitud de la información que las municipalidades deben mantener publicada. Además, se revisó que los enlaces correspondientes a cada materia estuvieran operativos y se ajustaran a los requerimientos de la Instrucción General sobre Transparencia Activa.

En el resultado global, el promedio de cumplimiento llegó al 88,5%, lo que representa un incremento de 6,71 puntos porcentuales respecto de la fiscalización anterior. Del total de municipios evaluados, un 73,3% obtuvo más de 85 puntos porcentuales; un 19,4% se ubicó en el tramo entre 65 y 85 puntos, y un 7,2% registró un resultado inferior a los 65 puntos.

En cuanto al desempeño por regiones, Ñuble encabezó los resultados con un promedio de 92,4%, seguida de Tarapacá, con 91,7%, y Coquimbo, con 90,8%. En el otro extremo, Aysén obtuvo el promedio más bajo, con un 73,8%, mientras que Antofagasta llegó al 81,2% y Atacama al 82,8%.

El reporte también identificó 11 municipalidades con un índice promedio igual o inferior a los 60 puntos. Los tres resultados más bajos de todo el país correspondieron a Huasco, Curarrehue y Catemu, esta último, perteneciente a la región de Valparaíso.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

En la región de Valparaíso, la fiscalización incluyó a sus 38 municipalidades y dejó a El Quisco, Cabildo y San Esteban en los primeros lugares, las tres con un 100% de cumplimiento. Santa María también obtuvo un resultado cercano al máximo, con un 99,97%, mientras que Petorca alcanzó un 97,94%.

Entre las comunas con mayores porcentajes aparecen además Concón, con un 96,97%; Zapallar, con un 96,85%; Casablanca, con un 96,80%; Algarrobo, con un 96,53%; y Puchuncaví, con un 96,52%.

En las principales ciudades de la región, Valparaíso registró un 94,79% y Viña del Mar un 93,05%. Villa Alemana obtuvo un 88,33%, mientras que Quilpué alcanzó un 80,21%. Más abajo quedaron San Antonio, con un 79,83%; San Felipe, con un 78,70%; y Quillota, con un 76,20%.

Los resultados más bajos de la región correspondieron a Catemu, que cerró el listado con un 49,93%; Nogales, con un 60,94%; Panquehue, con un 61,29%; y Llay Llay, con un 64,66%. Estas cuatro comunas se ubicaron bajo el 65% de cumplimiento.

POR PROVINCIA

En términos generales, los resultados dejan en evidencia importantes diferencias entre las municipalidades de la región de Valparaíso: mientras tres comunas alcanzaron el cumplimiento total de las exigencias de transparencia activa, Catemu quedó bajo el 50%, convirtiéndose en el municipio con el peor desempeño de la zona y uno de los tres más bajos del país. La medición del CPLT permite así identificar tanto a las administraciones que cumplieron íntegramente con sus obligaciones de información pública como a aquellas que mantienen mayores brechas en esta materia.

PURANOTICIA