Radiografía a la juventud escolar: Valparaíso da el puntapié inicial a la Encuesta Juventud y Bienestar 2026 de Senda

Con la participación de estudiantes del Colegio Teresita de Lisieux, ubicado en el cerro El Litre de Valparaíso, SENDA dio inicio a la aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar 2026, instrumento que permitirá recopilar información clave para fortalecer las políticas de prevención y bienestar dirigidas a adolescentes de la región de Valparaíso.

El hito de lanzamiento se realizó en la sala de computación del establecimiento, donde 30 estudiantes de segundo año medio respondieron la encuesta, desarrollada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

La encuesta Juventud y Bienestar 2026 contempla 48 preguntas cerradas y de carácter completamente anónimo, y será aplicada de manera masiva durante los meses de julio y agosto a estudiantes de segundo medio de establecimientos educacionales de toda la región. Su propósito es recabar información actualizada sobre las condiciones de vida de los adolescentes, el uso de su tiempo libre y la relación que mantienen con sus padres, madres o adultos responsables, generando evidencia para orientar acciones de prevención y promoción del bienestar.

El Colegio Teresita de Lisieux participa ininterrumpidamente en esta medición bianual desde 2019, manteniendo un compromiso constante con esta iniciativa, cuya aplicación tiene una duración aproximada de 25 minutos. Este trabajo sostenido fue destacado por las autoridades presentes durante la actividad.

Al respecto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez Izquierdo, valoró la instancia para la toma de decisiones públicas:

"Es importante que los jóvenes nos cuenten cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones y sus vivencias. Esto nos permite como gobierno diseñar y planificar políticas públicas, pensadas en los jóvenes y desde los jóvenes con el objetivo de entregarles mejores y nuevas oportunidades para salir adelante. Agradecemos la invitación y felicitamos al colegio por realizar esta encuesta desde el 2019 y que ha sido vital para fortalecer la prevención con talleres y jornadas de reflexión".

Por su parte, el director regional de SENDA Valparaíso, Carlos Colihuechún Brevis, enfatizó el impacto que esta información tiene para las comunidades educativas, precisando que los resultados son entregados posteriormente a cada establecimiento, permitiendo orientar acciones preventivas de acuerdo con la realidad de cada comunidad escolar. En ese sentido, señaló que ello evidencia:

"El compromiso del servicio por promover un trabajo colaborativo con los establecimientos y las comunidades, que permita establecer estrategias de cuidado, prevención y bienestar de los estudiantes en coherencia con su realidad local".

Asimismo, desde la cartera de Educación se destacó la importancia de alcanzar una alta participación para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia territorial. El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, señaló:

"Contar con información representativa de nuestros establecimientos nos permite tomar mejores decisiones y fortalecer el trabajo que realizan las comunidades educativas. Sabemos que el bienestar es una condición importante para el aprendizaje, por lo que los resultados de esta encuesta serán un aporte para impulsar estrategias de prevención y cuidado que contribuyan a trayectorias educativas continuas y al desarrollo integral de los estudiantes".

Para esta versión, el desafío es superar la cobertura alcanzada en 2024, cuando la encuesta fue aplicada a 13.596 estudiantes de 265 establecimientos educacionales pertenecientes a 36 de las 38 comunas de la Región de Valparaíso. La meta para este año es lograr presencia en la totalidad del territorio regional, ampliando el alcance de esta herramienta que contribuye al diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

PURANOTICIA