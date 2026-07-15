Quintero activa Cogrid Comunal y prepara albergues ante sistema frontal que dejaría hasta 220 milímetros de lluvia

Con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad y garantizar una respuesta oportuna frente al sistema frontal pronosticado entre el 16 y el 19 de julio, la Municipalidad de Quintero realizó una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Comunal, instancia que reunió a las principales instituciones públicas, privadas y de respuesta ante emergencias de la comuna.

La jornada permitió coordinar un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Quintero, el Cuerpo de Bomberos de Quintero, la Fuerza Aérea de Chile, la Armada de Chile, Carabineros, el Hospital Adriana Cousiño, la Defensa Civil, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central, el Club de Radioaficionados de Quintero, Esval, Chilquinta y los distintos departamentos municipales, con el propósito de proteger a las personas, resguardar los bienes públicos y privados y asegurar la continuidad de la infraestructura crítica durante la emergencia.

Durante la reunión se revisaron las proyecciones meteorológicas, las medidas preventivas implementadas en los últimos días y el despliegue de personal, maquinaria y recursos que estarán disponibles para atender eventuales contingencias derivadas de las intensas lluvias y fuertes vientos anunciados para la zona.

Al respecto, el alcalde Rolando Silva destacó que "son cuatro o cinco días de lluvia, no es menor. Se proyectan alrededor de 220 milímetros de agua, por lo tanto, estamos preocupados por nuestros canales, cauces y sistemas de evacuación de aguas lluvias. Hemos realizado trabajos preventivos en Loncura y otros sectores, limpiando sumideros y puntos donde habitualmente se producen acumulaciones de agua".

Por su parte, el jefe del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, Daniel Torres, explicó que "establecimos criterios de comunicación y acción con las empresas distribuidoras de agua y electricidad de la comuna. También se definió la habilitación de dos albergues: uno para la zona rural y otro en Quintero, además de conformar un Sistema de Comando de Incidentes Multiinstitucional, que permitirá evaluar la evolución del sistema frontal y coordinar las acciones necesarias".

Asimismo, informó que "también establecimos criterios de monitoreo permanente de los esteros y cauces existentes en la comuna, para detectar oportunamente cualquier variación que pudiera representar un riesgo para la población".

Cabe destacar que la preparación ante este sistema frontal es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Cogrid Comunal, fortaleciendo una red de colaboración que permitirá responder de manera rápida y eficiente frente a cualquier emergencia. Asimismo, se reitera el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de organismos de emergencia y, ante cualquier situación de riesgo, comunicarse al teléfono de emergencias municipal *4113

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