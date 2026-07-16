Quilpué solicita la evacuación voluntaria en sectores de Población Argentina y Pompeya Norte

Tras varias horas reunidos la Municipalidad de Quilpué y sus organismos técnicos solicitaron a Senapred y Delegación Presidencial una alerta preventiva de evacuación de sectores de Población Argentina y Pompeya Norte, ambas zonas fuertemente afectados por el mega incendio y que hoy corren riesgo de remoción de masas.

La alcaldesa Carolina Corti, enfatizó que “vamos a iniciar el proceso para que las personas sean notificadas de esta evacuación voluntaria en conjunto con el Regimiento Maipo”.

Los sectores que serían afectados son: Población Argentina entre calles 3 y 5, desde calle 10 hacia el sur, y Pompeya Norte en calle Tocopilla.

La Jefa Comunal, explicó la necesidad de llevar a cabo “una evacuación voluntaria, de tal manera que evitemos cualquier riesgo”.

“Todo lo que hemos evaluado técnicamente, tanto con Sernageomin como con Senaprep, nos hace pensar que estamos en condiciones de iniciar una evacuación tranquila, donde las personas podrían disponer de redes de apoyo, donde nosotros también vamos a tener esa red de apoyo a través de albergues”, señaló la autoridad comunal.

“Como comunidad de Quilpué hemos vivido momentos difíciles y no queremos volver a vivirlos, y apelamos a la conciencia de las familias para que, efectivamente, estos lugares que selectivamente están llamados a evacuar, que van a ser notificados, tomen con responsabilidad una decisión voluntaria, pero con mucha, mucha conciencia de que todavía no estamos enfrentados al momento más difícil de este sistema frontal”, puntualizó Corti.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, señaló que esta determinación se está realizando con estudios técnicos acorde a que hay riesgo evidente.

“Por eso les pedimos que tomen conciencia, nosotros como autoridad tenemos la obligación de decirle que en ese lugar, si si sigue lloviendo como está planificado desde el punto de vista del informe meteorológico, pudiéramos tener problema por la pendiente. Así que valoramos esta determinación, que es actuar de manera preventiva, y tengan la tranquilidad que se van a tomar todas las medidas para que en el albergue transitorio quede dispuesto con toda la red de apoyo”.

En tanto, el comisario José Halabi, de la Segunda Comisaría de Quilpué, dijo que “estamos trabajando en disponer del personal suficiente con la finalidad de otorgar la seguridad necesaria en los perímetros que sean definidos conforme a los análisis previos. Por parte nuestra, mantenemos la totalidad del personal ya en condiciones de poder actuar y brindar seguridad a la población”.

Finalmente el director regional de Sernageomin, Cristian Orellana, añadió que “el servicio ya tiene informes técnicos levantados, y sobre lo cual estamos poniendo en el centro de esa decisión la vida y salud de las personas, que es la misión institucional como organismo inminentemente técnico”.