Quilpué solicita al Sernac que inicie acciones legales en contra de Chilquinta por prolongados cortes de suministro eléctrico

Luego de que cerca de 30 mil hogares de Quilpué resultaran afectados por cortes de suministro eléctrico, y mientras otras tantas miles de familias aún permanecen sin servicio, la alcaldesa Carolina Corti solicitó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) iniciar acciones legales contra la empresa distribuidora y gestionar compensaciones diferenciadas para vecinos y pequeñas y medianas empresas.

A cinco días del inicio del sistema frontal que afectó a la Ciudad del Sol, todavía hay 3.998 personas sin suministro eléctrico. De ellas, 142 familias han permanecido sin energía durante todo este período. Frente a la prolongada interrupción del servicio y a las demoras en su reposición, la jefa comunal pidió al Sernac evaluar las acciones legales correspondientes por los perjuicios ocasionados a la comunidad.

"Ha existido una falta de planificación y una capacidad de respuesta que no ha estado a la altura de la contingencia. Los alcaldes no nos podemos transformar en voceros de Chilquinta", afirmó la alcaldesa Carolina Corti.

La autoridad agregó que la magnitud de la emergencia pudo haberse enfrentado de mejor manera con una planificación adecuada. "Pasamos de tener 5 mil a 30 mil afectados. Eso no refleja un equipo de prevención preparado”, expresó.

Asimismo, recordó que "en mayo le pedimos formalmente a Chilquinta que nos informara cómo se estaba preparando para el invierno, cuáles serían sus medidas de respuesta ante una emergencia y que nos entregara una programación clara de esas acciones. La respuesta fue parcial: se concentró principalmente en el manejo del arbolado, pero no informó adecuadamente su capacidad de respuesta, las cuadrillas disponibles, los recursos para enfrentar cortes masivos ni los tiempos de reposición. Tampoco entregó la ubicación referencial de los electrodependientes que solicitamos expresamente".

En ese sentido, expuso que "hoy, frente a miles de vecinos afectados, creemos que esas respuestas eran fundamentales y vamos a exigir que Chilquinta explique si realmente estaba preparada para enfrentar una emergencia de esta magnitud".

En paralelo, el Municipio ya había oficiado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), solicitando la adopción de medidas urgentes para acelerar la reposición del suministro eléctrico en los distintos sectores de la comuna.

Aunque las casas edilicias no cuentan con atribuciones para intervenir directamente en este tipo de situaciones, Corti enfatizó que el Sernac sí tiene facultades para iniciar un procedimiento formal o presentar una demanda colectiva en representación de los consumidores afectados.

Respecto de las compensaciones anunciadas por la empresa eléctrica, la alcaldesa expresó su disconformidad, manifestando que "me parece insuficiente la compensación de 40 mil pesos y, peor aún, que no se haya considerado a los microempresarios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no existe una compensación diferenciada para quienes también han sufrido importantes pérdidas económicas?".

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