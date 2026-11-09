Quilpué presentará querella tras violento ataque a inspectores municipales durante patrullaje preventivo en calle Dr. Salas

La Municipalidad de Quilpué presentará una querella contra el individuo detenido tras protagonizar un violento incidente contra funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública durante labores de patrullaje preventivo en la calle Dr. Salas.

El hecho ocurrió durante este lunes 9 de noviembre cuando los inspectores municipales detectaron a un sujeto que merodeaba vehículos en el sector. Al momento de realizar el procedimiento, el individuo reaccionó de manera agresiva y comenzó a lanzar piedras contra los funcionarios, poniendo en riesgo su integridad física.

Ante esta situación, se solicitó apoyo a una patrulla mixta, cuyos integrantes intervinieron oportunamente y lograron detener al sujeto. Desde la entidad edilicia señalaron que este tipo de hechos violentos no serán tolerados.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que "vamos a ejercer todas las acciones legales que correspondan y presentaremos una querella contra quien resulte responsable de esta agresión. No vamos a tolerar ataques contra nuestros funcionarios, quienes diariamente trabajan en terreno para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos. Detrás de cada procedimiento hay trabajadores que merecen respeto y protección. Como administración municipal los vamos a respaldar y utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para que estos hechos no queden impunes”.

La presentación de la querella busca que los hechos sean investigados y que se determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Asimismo, la Municipalidad de Quilpué reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los patrullajes preventivos y el trabajo coordinado con las policías, con el fin de entregar mayor seguridad y tranquilidad a las vecinas y vecinos de la comuna.

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