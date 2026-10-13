Quilpué pide reforzar controles policiales en Colliguay frente al riesgo de transporte de drogas por rutas rurales

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los sectores rurales y prevenir el tráfico de drogas en Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti se reunió con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, para solicitar que se evalúe la implementación de nuevos controles carreteros y puntos de fiscalización policial en el sector de Colliguay.

Durante el encuentro, la jefa comunal expuso su preocupación por la conectividad de esta ruta con Casablanca y la ruta 68, condición que podría facilitar su utilización como vía de desplazamiento para el transporte de drogas y la evasión de controles policiales establecidos en otros accesos y salidas de la comuna.

"Estamos solicitando que se evalúen medidas concretas para fortalecer la fiscalización en Colliguay y prevenir que nuestras rutas rurales sean utilizadas para el transporte de drogas. Necesitamos anticiparnos a los delitos y trabajar coordinadamente con las instituciones responsables de la seguridad pública”, señaló.

Asimismo, destacó que "nuestro compromiso es trabajar con responsabilidad, levantar las preocupaciones de la comunidad y gestionar las medidas necesarias. En este sentido, solicitamos que los efectivos policiales que llegan para reforzar la temporada estival pernocten en la Estación Rural de Seguridad y así, eviten largos desplazamientos hasta el plan de la ciudad, y ese tiempo sea usado al servicio de la prevención de la comunidad".

Por su parte, el general Araya se comprometió a que durante octubre se realizará un estudio de la zona, que incluirá un sobrevuelo del sector considerando las características de la carretera, vialidad, rutas existentes y los principales flujos vehiculares, con el objetivo de identificar alternativas y puntos estratégicos para fortalecer el control policial.

Con esta gestión, la Municipalidad de Quilpué busca impulsar una respuesta preventiva y coordinada frente a los riesgos asociados al transporte de drogas en las rutas rurales, poniendo en el centro la seguridad de las personas y el bienestar de la comunidad.

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