Quilpué oficia a SEC por corte de energía eléctrica: más de 17 mil clientes permanecen sin luz en la comuna tras sistema frontal

El corte de energía eléctrica tras el sistema frontal continúa siendo una de las mayores problemáticas que enfrenta la región de Valparaíso que, con un total de 113.132 clientes sin suministro eléctrico, es la región con mayor número de afectados por esta temática en el país.

Dentro de las comunas con más clientes sin servicio se encuentra Quilpué, con 17.108 clientes sin luz durante la tarde de este domingo, esto a más de 30 horas de las últimas lluvias en la región.

Ante este escenario, la alcaldesa de la comuna Carolina Corti, asegura que el corte de suministro eléctrico “ha tenido efectos devastadores respecto de adultos mayores, personas electrodependientes, ha originado pérdida de alimentos, problemas de conectividad y falta de suministro de agua potable, respecto de zonas rurales dependientes de APR”.

Además sostiene que “hemos desarrollado desde el municipio todas las acciones que están a nuestro alcance, de manera permanente, agotando los esfuerzos físicos y materiales por parte de nuestros equipos”.

En este contexto, la jefa comunal aseguró que se trata de una situación anómala, por lo que se comunicó directamente con Chilquinta, quienes le aseguraron que durante este domingo estaría completa la reposición del suministro a todos los clientes afectados.

Sin embargo, la alcaldesa decidió no quedarse con la respuesta de la empresa suministradora de energía, y presentar un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para que se inicie un procedimiento de investigación y fiscalización.

Para finalizar, la jefa comunal solicita “arbitrar todas las medidas que el ordenamiento jurídico entregue, a fin de velar por el oportuno restablecimiento de un servicio tan vital como lo es la electricidad”, explicó la alcaldesa Carolina Corti.

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