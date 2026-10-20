Quilpué monitorea el paso bajo nivel de Baden Powell y coordina medidas para enfrentar posibles anegamientos

Desde las primeras horas de la mañana, el Municipio de Quilpué ha mantenido un monitoreo permanente de la comuna, con especial atención en el paso bajo nivel de Baden Powell, debido a su importancia para la conectividad local.

La alcaldesa Carolina Corti explicó que "desde muy temprano estamos monitoreando la comuna de Quilpué, especialmente el paso bajo nivel de Baden Powell, que es clave para mantener la conectividad y que cuenta con motobombas que permiten extraer el agua de manera más rápida que en otros pasos bajo nivel”.

La autoridad también destacó que "nuestros equipos de Operaciones están desplegados en terreno. Además, sostuvimos una coordinación con Chilquinta, cuyos equipos realizaron una revisión integral del sector de Baden Powell y nos presentaron el móvil destinado a la atención de personas electrodependientes, que cuenta con los instrumentos necesarios para responder ante eventuales contingencias”.

Asimismo, relevó los avances en materia de coordinación con EFE para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia en caso de anegamientos, señalando que "también logramos avanzar en una coordinación muy importante para facilitar la apertura de los pasos bajo nivel, en conjunto con EFE, en caso de que se requiera el tránsito de vehículos de emergencia y se produzcan cierres que afecten la conectividad comunal”.

Finalmente, Carolina Corti enfatizó la importancia del trabajo preventivo y colaborativo para enfrentar posibles contingencias, indicando que "estamos trabajando de manera coordinada y preventiva para resguardar la seguridad de nuestros vecinos y mantener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”.

PURANOTICIA