Quilpué lidera las comunas con corte de luz en la región de Valparaíso tras paso del sistema frontal

El paso del sistema frontal en la región de Valparaíso dejó diversas comunas afectadas, dentro de ellas Quilpué sufrió diversas daños en distintos puntos de la ciudad.

Ante esto, su alcaldesa Carolina Corti, aseguró que desde muy temprano durante la jornada de este sábado se encuentran como municipio “trabajando ya en la normalización de los distintos servicios que tienen que estar disponibles, como, por ejemplo, la conectividad, que es fundamental para lo que se nos viene la próxima semana”.

Bajo esta línea, la jefa comunal explicó que con “conectividad nos referimos a los temas de pasos bajo nivel, que ya hoy día están normalizados hasta este momento, y evaluar la posibilidad de acceder a alguna alternativa en aquellos casos que tengan mayores problemas”.

En este contexto, la edil sostuvo que “está normalizada la conectividad y estamos trabajando con más de 115 funcionarios municipales para normalizar sistemas como la caída de árboles y la limpieza de las calles, porque hay que pensar que no solamente había corrido agua de lluvia, sino que, en algunos casos, corría agua servida. Nos hemos comunicado con la ministra de Energía respecto a la reposición de electricidad”.

Lo anterior, debio a que uno de los problemas que enfrenta la comuna es el corte del suministro eléctrico en varios sectores, con 30.000 clientes sin luz eléctrica hasta este sábado, situación que de acuerdo a las palabras de la alcaldesa, dentro de las próximas horas “deberían reponer el 50% de aquello”.

Respecto a la evacuación de algunos sectores de la comuna, la edil mantuvo que “fue muy difícil poder tomar la decisión de evacuación, sobre todo en la zona siniestrada del incendio del 2024. Primero que todo, porque, obviamente, esas personas están golpeadas. Golpeadas de que les ha costado mucho levantarse. Dejar sus cosas no es fácil y, evidentemente, no resultó una evacuación como la que nosotros estábamos preparados”.

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