Quilpué interviene más de 80 kilómetros con cortafuegos para prevenir incendios forestales

A fines de septiembre, el Municipio de Quilpué comenzó la ejecución de diversas acciones preventivas para enfrentar la temporada de mayor riesgo de incendios forestales. Entre ellas, destaca la mantención y el despeje de caminos que cumplen la función de cortafuegos, con una meta de intervención de más de 80 kilómetros.

En materia de fiscalización, se abordarán las zonas de mayor riesgo como Canal Chacao, Población Argentina, Pompeya, Belloto Norte y El Retiro, hasta el límite con Viña del Mar, Colliguay y Valle de Marga Marga, entre otros. Además, se reforzarán los recorridos preventivos en sectores periurbanos, especialmente durante los horarios de mayor susceptibilidad de ocurrencia de incendios.

“Prevenir los incendios forestales es una tarea que requiere anticipación, compromiso y trabajo conjunto. Como municipio estamos desplegando recursos, equipos y nuevas tecnologías para proteger a nuestras familias, sus viviendas y nuestro entorno”, señaló la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

Asimismo, planteó que "sabemos que la llegada de esta temporada es especialmente sensible y dolorosa para nuestra comuna, tras lo que vivimos con el megaincendio de 2024. Por lo mismo, porque no queremos volver a vivirlo, nos hemos preparado con anticipación y seguimos trabajando para reducir los riesgos y proteger a quienes más queremos”.

Además, el municipio cuenta con el proyecto Ojo de Águila, que contempla un sistema de cámaras de vigilancia instaladas en tres puntos estratégicos de la comuna, permitiendo ampliar la cobertura visual del territorio. Desde la Central de Emergencias se puede identificar oportunamente posibles focos de incendio, entregando información clave para activar y coordinar una respuesta temprana ante eventuales emergencias.

PURANOTICIA