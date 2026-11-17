Con el objetivo de fortalecer la seguridad y aumentar la presencia policial en el sector rural de Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti está impulsando las gestiones para agilizar la construcción de un retén carretero en la zona, una iniciativa que busca responder a la preocupación de las comunidades frente a la ocurrencia de delitos y la necesidad de fortalecer los controles preventivos.

Como parte de este trabajo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal presentará esta semana un informe de factibilidad sobre terrenos fiscales disponibles para la eventual construcción del recinto, elaborado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Paralelamente, se está a la espera del estudio técnico realizado por la Prefectura Técnica y Seguridad Vial (O.S.2) de Carabineros, que consideró una evaluación de la ruta, el flujo vehicular y las condiciones viales del sector.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que la seguridad de los vecinos del sector rural requiere medidas concretas y una respuesta oportuna de las instituciones responsables. En ese sentido, enfatizó que el municipio está avanzando en todas las gestiones que están a su alcance para facilitar la concreción del proyecto y que resulta fundamental que Carabineros otorgue prioridad a esta evaluación.

"Estamos haciendo nuestra parte y avanzando con hechos concretos para que este proyecto pueda materializarse. La seguridad de Quilpué no puede tener diferencias entre el sector urbano y rural. Necesitamos mayor presencia policial, más controles y capacidad de prevención en rutas estratégicas como la F-50, tal como en la actualidad, por ejemplo, se realiza en la Cuesta La dormida en Olmué”, señaló la jefa comunal.

A principios de octubre, la jefa comunal sostuvo una reunión con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, instancia en la que planteó directamente la necesidad de avanzar en la instalación de este retén carretero y reforzar los controles policiales en la ruta F-50, vía estratégica que conecta con Colliguay y constituye un corredor de conexión hacia Casablanca y la Ruta 68.

A partir de ese encuentro, Carabineros concretó una visita técnica y un sobrevuelo de la zona, antecedentes que forman parte de la evaluación para determinar las condiciones y viabilidad de esta iniciativa.

”Esperamos que Carabineros pueda agilizar los resultados de su evaluación y avanzar en una iniciativa que es fundamental para la tranquilidad de nuestros vecinos", finalizó Corti.

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