Quilpué aprueba por unanimidad modificación presupuestaria para financiar a honorarios tras acuerdo impulsado por seis concejales

Después de dos rechazos a las modificaciones presupuestarias impulsadas por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, el Concejo Municipal de Quilpué aprobó este miércoles 11 de noviembre, por unanimidad, una nueva propuesta para financiar las remuneraciones de los funcionarios contratados a honorarios. El acuerdo fue posible luego de que seis concejales presentaran una fórmula alternativa, con criterios distintos a los planteados inicialmente por el Municipio de la Ciudad del Sol, que permitió destrabar una discusión que se extendió durante varias semanas.

La iniciativa fue impulsada por los concejales Francisco Villegas, Marco Antonio Aguirre, Mónica Neira, Paula Castro, Laura González y Renzo Aranda, quienes previamente habían rechazado dos veces las propuestas de la administración municipal. Uno de los puntos centrales de la alternativa fue establecer un criterio de antigüedad de la contratación para abordar la continuidad de los trabajadores a honorarios.

Cabe hacer presente que la modificación aprobada considera una disminución del presupuesto de gastos por un total de $406.500.000, recursos que se rebajaron de distintas cuentas municipales, entre ellas mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, arriendos, servicios financieros y de seguros, entre otras.

La votación terminó con el respaldo de los ocho concejales: Francisco Villegas, Marco Antonio Aguirre, Mónica Neira, Paola Toledo, Renzo Aranda, Paula Castro, Javier Cortés y Laura González. A ellos se sumó el voto favorable de la alcaldesa Carolina Corti, concretándose así la aprobación unánime de la modificación presupuestaria.

DESTACARON EL ACUERDO

Tras la aprobación, el concejal Francisco Villegas sostuvo que "una de las cuestiones que creo que es importante de esta situación es que no se vuelva a repetir y ¿cómo no se vuelve a repetir? Precisamente con una planificación que exista anualmente y agregarle un poco de control de gestión, que estuvo dentro de nuestra propuesta. (...) Y una de las medidas de control de gestión o correctivas para evitar que esto surja en el futuro era establecer un comité revisor de las contrataciones del presupuesto, y se llegó a un consenso que de aquí a en adelante iban a funcionar estos comités y nuestra propuesta fue que quede bajo la figura del administrador municipal".

Por su parte, la concejala Laura González sostuvo que "en el Concejo anterior hubo seis concejales que rechazamos la modificación presupuestaria y ese rechazo no fue con un ánimo obstructivo, no fue sin pensar en los trabajadores como muchas personas en algún momento lo llegaron a pensar, no fue con el ánimo de hacer un show, no fue un gallito político, ni todas las expresiones o sinónimos que se utilizaron en ese minuto; sino porque durante el transcurso de esas comisiones se fueron develando muchas irregularidades que creíamos nosotros que era necesario dar esa pelea, que no fue una pelea fácil".

En tanto, la concejala Mónica Neira manifestó que "siempre es importante el trabajo propositivo que va a llevar a destrabar alguna situación como la que hemos vivido. Creo que aquí hay un largo trabajo para reestructurar las confianzas y eso creo que se va a lograr en la medida de que se vayan cumpliendo los objetivos que se dieron durante las reuniones".

El concejal Renzo Aranda también destacó el diálogo indicando que "después de la propuesta que hicimos a usted, alcaldesa, los concejales Villegas, Aguirre, Neira, Castro, González y yo, fuimos escuchados por usted. Se fijaron criterios importantes y yo creo que es importante reconocer que después de esta crisis vamos a poder sacar en limpio varias correcciones y, sobre todo, en materias de las que muchas no están reguladas y no están en la ley".

CORTI LLAMA A TRABAJAR

La alcaldesa Carolina Corti, en tanto, agradeció la disposición de los concejales para alcanzar un entendimiento y valoró las observaciones y propuestas que permitieron aprobar la modificación presupuestaria.

"Quiero agradecer las observaciones, las inquietudes, quiero agradecer las acciones, las correcciones, quiero agradecer la buena disposición, la generosidad de escucha, la generosidad de entendimiento, la vocación de entendimiento. Decirle a los funcionarios a honorarios que evidentemente es una situación que no se va a volver a ocurrir, en ninguna de las circunstancias y que, en definitiva, el acuerdo que en su momento se habló, su espera era por los cinco días legales que había que esperar por la modificación presupuestaria", sostuvo.

La jefa comunal también reconoció que "el principal dolor se lo llevaron los funcionarios y eso es algo que no va a borrarse de la memoria de cada uno de nosotros. Y ahora, dicho eso, aprobada la modificación, volvemos a nuestros puestos de trabajo a trabajar, como nos corresponde y como ustedes querían. Muchas veces me lo manifestaron y, en definitiva, a sacar todo lo que hay afuera también para establecer el orden desde el principio".

Con la votación unánime de este miércoles, el municipio consiguió aprobar una modificación presupuestaria distinta a las dos que habían sido rechazadas en las semanas anteriores. El acuerdo se construyó sobre la propuesta de los seis concejales y abrió paso a una fórmula que, además de abordar el financiamiento de las remuneraciones de los trabajadores a honorarios, incorporó compromisos de revisión y control de las contrataciones para evitar que el problema se repita.

PURANOTICIA