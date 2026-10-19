Quillota suspende clases en establecimientos municipales para este martes y miércoles debido al sistema frontal

En una sesión extraordinaria del Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el alcalde Luis Mella dispuso la suspensión total de clases en los establecimientos municipales de la comuna para este martes y miércoles.

La medida aplica para jardines infantiles, además de colegios de educación básica y media, debido sistema frontal que afectará a la zona este martes y queda pendiente esta decisión para el miércoles.

Los pronósticos meteorológicos estiman la caída de 35 a 50 milímetros de agua en pocas horas. El evento climático incluirá vientos rezagados y tormentas eléctricas, con mayor fuerza entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles. Las autoridades evaluarán mañana la evolución del clima para determinar si extienden la suspensión de las actividades escolares.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO COMUNAL

Como parte de las acciones preventivas, el municipio ordenó el cierre de la Plaza de Armas a partir de este lunes a las 18:00 horas, ante el peligro de caída de ramas. Asimismo, los equipos de emergencia ejecutan labores de limpieza y monitoreo en sectores focalizados y en el caudal del Río Aconcagua de forma previa al inicio de las precipitaciones.

En paralelo, se habilitará desde este martes un albergue especial para mascotas de la vía pública con el fin de protegerlas de los rayos y el granizo.

Respecto a los estudiantes de la red pública, el alcalde Mella confirmó que los comedores escolares permanecerán abiertos bajo el programa Junaeb para asegurar la alimentación de los alumnos que lo requieran, decisión que quedará a criterio de cada familia.

LLAMADO A LA PREPARACIÓN DEL HOGAR

La autoridad comunal solicitó a los vecinos la revisión y limpieza de desagües antes del inicio de las lluvias, y enfatizó la recomendación de no subir a las techumbres una vez comenzado el temporal.

Finalmente, advirtió sobre la probabilidad de cortes prolongados en el suministro eléctrico. La empresa Chilquinta dispone de cuadrillas de refuerzo, pero suspenderá las faenas en las líneas aéreas en caso de rayos para proteger la vida de sus operarios. Por este motivo, el municipio instó a la población a asegurar sistemas alternativos de iluminación como linternas y pilas.

PURANOTICIA